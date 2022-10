El Banc Central Europeu (BCE) ha apuntat que, durant el tercer trimestre de 2022, es va detectar una caiguda "substancial" en la demanda de crèdit per comprar habitatge al conjunt de l'eurozona. En un informe publicat aquest dimarts, l'organisme monetari atribueix aquest comportament a un descens de la confiança del consumidor i a la pujada dels tipus d'interès, que durant els últims dos mesos s'han incrementat en 1,25 punts, fins a l'1,25%. En paral·lel, els bancs de la zona euro han assenyalat que els estàndards per concedir hipoteques s'han endurit de forma notable. De fet, asseguren que, durant el tercer trimestre, les condicions per atorgar hipoteques són les més estrictes des de finals de 2008.

En paral·lel, la demanda de préstecs al consum també s'ha moderat. Segons l'informe del BCE, la caiguda ha estat més moderada que en el cas de les hipoteques, tot i que l'organisme vaticina que la tendència es mantindrà de cara al quart trimestre. En aquest sentit, els bancs indiquen que, per primera vegada, la pujada de tipus està frenant la demanda de crèdit, un dels resultats que precisament pretén obtenir el BCE per frenar el consum i així reduir la inflació. No obstant això, la demanda de préstecs per part de les empreses durant el tercer trimestre es va incrementar malgrat la pujada de tipus. Segons l'entitat presidida per Christine Lagarde, això es deu a les necessitats de finançament que encara tenen les empreses per pagar als seus treballadors, al fet de voler aconseguir liquiditat per prevenir colls d'ampolla i a l'increment dels costos de producció derivats de la inflació. Malgrat tot, el BCE preveu que aquesta tendència es reverteixi aviat i confia que la demanda de crèdit per part de les empreses es començarà a reduir a partir del següent trimestre.