La Comissió Europea ha adoptat una proposta legislativa per tal que les transaccions de diners instantànies estiguin disponibles per a tots els consumidors i empreses de la Unió Europea i dels països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega). En un comunicat publicat aquest dimecres, l'executiu comunitari ha detallat que la mesura pretén garantir que tots els pagaments instantanis en euros siguin assequibles i segurs i, alhora, accelerar el flux dels diners. Segons dades facilitades per la mateixa Comissió, a principis del 2022 només una de cada deu operacions a la UE eren immediates. Això provoca que cada dia, de mitjana, al voltant de 200.000 milions d'euros estiguin bloquejats.

La proposta va adreçada principalment als proveïdors que ofereixen el servei de transaccions, que avui en dia actuen durant hores laborals i activen els enviaments com a mínim un dia més tard de l'ordre. En aquest sentit, la Comissió planteja quatre requisits.

Per una banda, pretén aconseguir que els pagaments instantanis estiguin disponibles de forma universal, obligant als proveïdors de serveis que ja ofereixen transferències de crèdit a oferir una versió instantània. El segon punt es basa a fer aquests pagaments assequibles, evitant que els proveïdors carreguin un preu superior per aquest tipus de servei.

En tercer lloc, la proposta subratlla la importància de continuar assegurant la seguretat dels pagaments, evitant d'aquesta manera possibles fraus o errors en les transaccions. Finalment, la Comissió aposta per impulsar un procés de verificació que continuï bloquejant les operacions a aquelles persones i entitats sancionades per la Unió Europea.

En el comunicat emès aquest dimecres, la Comissió assenyala que factors com els elevats costos per part dels proveïdors o la reticència d'alguns clients han frenat la implementació d'aquests nous procediments. En aquest sentit, considera que els esforços de la indústria i els estats membres per aixecar barreres "han estat insuficients" i és per això que justifica la posada en marxa d'aquesta proposta. "Hem vist que una intervenció legislativa era necessària per desbloquejar el potencial de la xarxa i connectar tots els serveis als pagaments instantanis", apunta l'executiu.

Per ara, el text que ha publicat la Comissió és només una proposta legislativa que haurà de ser aprovat pels diferents estats membres. Un cop entri en vigor, els proveïdors de serveis disposaran de sis mesos per activar les transaccions immediates en aquelles operacions en què els bancs rebin diners. Pel que fa a les operacions d'enviament, aquestes passaran a ser immediates un any després de l'entrada en vigor de la norma.