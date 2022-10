El govern espanyol va aprovar el passat 28 de setembre els nous preus de la tarifa regulada del gas, els quals es fixen trimestralment al BOE. A més, a l'octubre es va aprovar un altre decret que limita al 5% la pujada trimestral fins a finals de 2023.

La tarifa regulada —també coneguda com a Tarifa d'Últim Recurs— és molt competitiva i, en aquest moment, la més recomanada per les principals organitzacions de consumidors per estalviar en la factura de gas.A continuació, t'expliquem com comprovar quant pagues pel gas, si et val la pena canviar-te a la regulada i, en aquest cas, com fer-ho.

Pas 1 · Agafa una factura i comprova aquesta dada

A "Consum gas" t'apareixerà el preu que pagues actualment per kWh.

Pas 2 · Comprova què posa a "Tarifa d'accés"

Aquesta dada reflecteix el consum anual que fa el teu habitatge de gas. El normal és que sigui la RL.1 (menys de 5.000 kWh/any) o la RL.2 (entre 5.000 i 10.000 kwh/any).

La RL.3 (entre 15.000 i 50.000 kWh/any) és considerada gran consum.

Pas 3 · Mira els preus publicats al BOE

Aquest és l'enllaç. Aquests preus estan publicats en cèntims, a diferència dels de les factures que estan publicats en euros. De manera que, en euros i per comparar fàcilment, quedarien així:

TUR.1 = 0,06 €

TUR.2 = 0,06 €

TUR.3 = 0,05 €

Pas 4 · Comprova a quina tarifa concreta t'has de fixar

Si tens RL.1, fixa't en la TUR.1. Si tens RL.2, en la TUR.2. I si tens RL.3, en la *TUR.3.

Pas 5 · És més barata la regulada que la teva?

Si el preu que pagues pel gas és més car que el preu regulat que fixa el Govern, probablement et val la pena canviar de companyia. Les empreses renoven el preu de la teva tarifa anualment, de manera que també t'interessa saber quan t'ho renovaran i a quin preu per comptar amb tota la informació.

Pas 6 · Com contractar la tarifa TUR

Aquests són els telèfons i les webs de les companyies que comercialitzen gas a preu regulat. Pertanyen a les empreses privades de gas, que per llei estan obligades a comercialitzar també aquestes tarifes.

BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A (Grupo EDP) - 900 902 947 - basercor.es

ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A (Endesa) - 800 760 33 - energiaxxi.com

CURENERGÍA COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (Iberdrola)- 900 100 309 - curenergia.es

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (Naturgy) - 900 370 800 - comercializadoraregulada.es

Les empreses estan tenint una allau de sol·licituds de canvi de tarifa, de manera que és possible que et facin esperar al telèfon. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ja investiga si estan frenant el transvasament massiu de clients.