La firma manresana Feliu N&I participa aquest dijous i divendres en el congrés anual de la xarxa internacional de consultors ICG -International Consulting Group-. Un esdeveniment internacional en què advocats i economistes representants de més d’una vintena de països es donaran cita per "fer possible l'expansió dels negocis a nous territoris i innovar en el desenvolupament de serveis que ajudin als empresaris a resoldre els múltiples reptes existents en les seves empreses, sota una sòlida relació de confiança", segons explica la consultor. Feliu N&I és la firma representant del grup per a Espanya i el Principat d'Andorra i participarà al congrés en el marc del seu viatge a Perú durant el qual, a més, es mantindran reunions i trobades amb empreses, organitzacions i entitats amb l'objectiu de potenciar la internacionalització de l'empresa llatinoamericana a Europa i d'empreses del nostre país al mercat Sud-americà.