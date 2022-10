El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va créixer un 13,6% durant l'agost respecte al 2021, fins a sumar 6.208 préstecs, la millor xifra en aquest mes des del 2011. Tot i aquesta bona dada, el mercat hipotecari català es va refredar un 12,6% mensual, coincidint amb el el primer mes amb la pujada de tipus d'interès en vigor. Així doncs, es van firmar menys hipoteques que al juliol quan es va assolir la xifra més alta des del 2010 (7.102). En canvi, al conjunt de l'Estat, es va detectar un creixement del 2,2% del nombre d'hipoteques en comparació amb el mes anterior, fins a les 36.721. Si es compara amb l'any anterior, tant a a l'Estat es van registrar augments del 10,5%.

En el mes d'agost els tipus d'interès fixats pel Banc Central Europeu (BCE) eren al 0,5%, 0,5 punts més; fet que va disparar l'índex bancari més utilitzat per calcular el preu de les hipoteques, l'euríbor, fins a l'1,24%.

De fet, el Banc Central Europeu (BCE) va apuntar aquest dimarts que, durant el tercer trimestre de 2022, es va detectar una caiguda "substancial" en la demanda de crèdit per comprar habitatge al conjunt de l'eurozona pel descens de la confiança del consumidor i a la pujada dels tipus d'interès

A Catalunya, el capital prestat per formalitzar una hipoteca a l'agost va ascendir fins als 1.027,1 milions d'euros, un 13,5% menys que al juliol; mentre que, de nou, si es compara amb l'any anterior la variació és positiva (17,2%).

Amb tot, l'import mitjà per hipoteca va ser de 165.447 euros, un 2,4% més anual.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'import mitjà d'hipoteques sobre habitatges es va situar en els 145.287 euros, xifra que suposa un increment anual del 5,4%, mentre que el capital total prestat va ser de 5.335 milions d'euros, un 16,4% més.

En les hipoteques constituïdes sobre habitatges, el tipus d'interès va ser del 2,52% -dues dècimes més- i el termini va ser de 24 anys, un menys. El tipus d'interès mitjà va ser del 2,85% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus fix i del 2,37% per a les de tipus variable.

Durant l'agost es van registrar 10.095 hipoteques amb canvis en les seves condicions, el 29,9% de les quals pels tipus d'interès.

Catalunya va ser el segon territori de l'Estat on es van constituir més hipoteques en, per darrere d'Andalusia, amb 7.670. Quant al capital prestat, la Comunitat de Madrid va encapçalar la llista, amb 1.344 milions d'euros, seguit de Catalunya, amb 1.027,1 milions d'euros i Andalusia, amb 948,3 milions d'euros.

El nombre d'hipoteques cau especialment a Tarragona

Per demarcacions, el comportament és similar que en el total del país. En comparació amb el juliol es registra una caiguda en tots els territoris menys Girona on les hipoteques firmades creixen un 2,8%, fins a les 804. Tarragona és on més es nota la caiguda mensual amb 627 (-34,2%), seguida de Barcelona amb 4.471 (-10,5%) i de Lleida, amb 216 (-8,9%).

Pel que fa a la comparativa anual, en canvi, es van produir increments a Girona amb un notable creixement del 28,2% i a Barcelona (+16,6%). En canvi, es van registrar descensos anuals a Lleida (-11,1%) i a Tarragona (-5,8%).