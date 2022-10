El Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) Cal Gallifa ha començat aquesta setmana les segones Jornades d’Ocupació del municipi, sota el nom de CioNext. La ponència inaugural i presentació institucionalha tingut lloc aquest dimarts

Josep Moulines, professor d’ESADE i de la Cambra de Comerç de Barcelona, a més de ser assessor i consultor de recursos humans per a pimes, ha estat el ponent de la primera jornada. La seva conferència ha tractat sobre com empoderar els equips de treball i quins beneficis reporta a l’empresa.

Moulines ha estat acompanyat en la presentació institucional de les jornades per l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou Vilalta, i per la regidora de Promoció Econòmica, Laura Trench López. “Aquest any volíem centrar les jornades al teixit empresarial, autònom i comercial. És la primera vegada que s’enfoca des d’aquest punt de vista”, explica la regidora. Ambdós han volgut agrair a l’equip del CIO la possibilitat de dur a terme aquestes jornades. L’alcalde va fer extensiu l’agraïment a les persones assistents perquè sense elles “no tindria sentit i no seria possible fer les jornades CioNext” i a la regidora Trench, afirmant que “és molt persistent i sempre aconsegueix dur a terme les idees que es proposa”.

Les jornades CioNext han seguit aquest dimecres amb “El mètode Maria Kondo”, amb Laura Cespedosa, llicenciada en Psicologia i Ciències del Treball. L'objectiu de la formació és donar eines als assistents per endreçar la seva vida professional i té una durada de 4 dies.

El plat estrella d’aquesta segona edició de les jornades serà la conferència de cloenda amb Victor Küppers, reconegut conferenciant a escala internacional, especialitzat en temes com motivació, actitud, psicologia positiva o creixement personal. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i doctorat en Humanitats. Sota el títol de “Tu Mejor Versión”, la conferència serà el punt final d'unes jornades que tenen l'objectiu de ser més transversals que mai.

La conferència de cloenda de Küppers tindrà lloc a la Sala de Cultura de Cal Gallifa. Les entrades són limitades i per a més informació es pot trucar al CIO Cal Gallifa (93 876 40 00).