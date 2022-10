Els milions de clients del compte "Dia a Dia" de CaixaBank han rebut una carta els últims dies on se’ls informa d’un conjunt de modificacions en les condicions que els vinculen a l’entitat financera. En concret s’alteren les condicions sobre el descobert tàcit, la compensació pels costos de reclamació per impagament, el servei en caixa i les millores en la seguretat dels pagaments efectuats via digital, a través de l’aplicació CaixaBankNow.

Els canvis en la prestació del servei en caixa entraran en vigor de forma automàtica. Un dels més destacats és que a partir d'ara el servei de caixa a la finestreta tindrà un cost addicional, que serà de 2 euros per operació, ja que comporta la intervenció d’un gestor comercial, segons justifica l’entitat. Aquesta comissió s’hauria d’afegir a les que ja s'apliquen a les operacions fetes a caixa, a més de la quota del compte Dia a Dia. No s'aplicarien només en el cas de no poder fer servir un caixer automàtic en aquell precís moment per una incidència. Aquestes comissions no afecten els clients que tenen més de 65 anys (en les seves cinc primeres operacions mensuals), els menors d’edat, les persones discapacitades i els titulars dels comptes HolaBank, compte de pagament bàsic, social o d’inserció. Quant a aquells que operin a través de caixers automàtics i de CaixaBankNow gaudiran d'un autoservei sense cost addicional.