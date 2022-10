El Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat aquest dijous una nova pujada de 0,75 punts dels tipus d'interès per continuar fent front a la inflació, que durant el mes de setembre va registrar una taxa rècord del 9,9% a l'eurozona. D'aquesta manera, el tipus d'interès bàsic passa a situar-se en el 2%, el més alt des del gener de 2009.

Per altra banda, el tipus per als préstecs immediats passa al 2,25% i el tipus per dipositar diners al banc central a l'1,5%. L'increment de 0,75 punts és el mateix que el consell de govern del BCE va acordar en la darrera reunió del setembre passat, una decisió que fins llavors no havia tingut precedents, ja que l'organisme mai havia apujat els tipus de forma tan intensa.