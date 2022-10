La berguedana Algèmica es trasllada a una nau de 2.000 m2 al polígon de la Valldan

Algèmica, situada al carrer Barcelona de Berga en un local de 400 m2, es traslladarà al polígon de la Valldan de Berga a finals d’any, un cop acabades les obres d’adequació de la nau que hi ha llogat i amb l’objectiu que sigui de màxima eficiència energètica. L’empresa, creada el 2107 i dedicada als productes de cosmètica, suplements alimentaris i serveis de promoció de la salut, fa una inversió d’uns 350.000 euros en una nau de 2.000 m2 impulsada pel seu creixement, i també ha sol·licitat un ajut Leader. A les noves instal·lacions disposarà d’espai per a logística, sala per fer formacions, despatxos i menjador.

Al capdavant del projecte hi ha la farmacèutica berguedana Maria Cosp, directora, la també farmacèutica lleidatana Erma Puig, codirectora, i l’ampostina llicenciada en Belles Arts Assumpta Martí, directora de l’equip de logística i distribució. En aquests moments, Algèmica té 12 treballadors fixos i tres d’externs, els de la també berguedana Magma, que assumeix el disseny, la comunicació, el disseny dels pots, el packaging, les xarxes socials i la web d’e-commerce.

Algèmica s’ha situat aquest any en un rang de facturació del voltant del milió d’euros i Cosp, també directora de formació, explica que «cada any hem doblat el creixement». El 2018, el primer en actiu, va desplegar un pla estratègic pilot per dur els seus productes i serveis a 7 farmàcies de Catalunya per poder anar ajustant el projecte. El 2019 ja en tenia 25 i el 2022 disposa d’una xarxa de 140 farmàcies adherides a tot l’Estat, la major part a Catalunya. Al territori central n’hi ha a Berga, Sant Vicenç de Castellet, Moià, Esparreguera, Cardona, Calaf, Solsona, la Seu d’Urgell, Olesa de Montserrat, Puigcerdà i Igualada. En aquests establiments es poden adquirir els productes d’Algèmica i rebre l’acompanyament que ofereix l’empresa berguedana.

Cosp explica que la idea va sorgir perquè «fèiem molta consulta de mostrador a les farmàcies, teníem molts clients que ens demanaven sobre patologia no tan aguda, més crònica, més de seguiment, i com que ens havíem format més profundament, teníem un volum important de consultes, estàvem col·lapsats i vam decidir crear una metodologia específica de treball de mostrador però per a farmacèutics». Afegeix que «la idea era ajudar la gent des d’una perspectiva global, de salut integrativa, d’acompanyar el pacient al llarg del trajecte de salut, des de consells dietètics, exercici, suplementació alimentària, canvis d’hàbit, i anem fent aquests seguiments als pacients perquè tinguin millor qualitat de vida». I van trobar que necessitaven unes eines, com «els suplements alimentaris o remeis, i no teníem les que volíem», continua. I presa la decisió de fer-se els seus productes, «disposem d’una metodologia de formació específica però també d’uns productes de molta qualitat per poder donar aquest tipus de suplements que nosaltres coneixem», afirma Cosp.

Després de fer un estudi global de mercat, es van adonar que «molts suplements que venien supermercats, herboristeries i farmàcies deixaven a desitjar i vam decidir crear una línia de productes d’alta qualitat amb segells de qualitat», afirma la farmacèutia berguedana. Així, compren patents amb estudis clínics amb garantia d’estandardització dels seus components, i «això evidentment és la nostra fortalesa, el nostre punt fort», assegura Cosp, que afegeix que «significa que tenim uns productes amb unes sinergies molt pensades per aconseguir el màxim efecte transversal perquè els nostres pacients vagin equilibrats i a més els donem un producte de molta qualitat. Per nosaltres és el principal». La directora d'Algèmica afegeix que «nosaltres fem el disseny de fórmula, les pensem, les elaborem, les provem... i tenim uns laboratoris annexos, de treball a tercers, i treballem amb ells tota l’elaboració de les fórmules. Amb la idea de futur de tenir nosaltres el nostre propi laboratori de fabricació. Són fases més avançades».

El client a qui s’adrecen és la farmàcia comunitària i les oficines han de rebre una formació específica i continuada per formar part del projecte Algèmica, de manera que es dona suport a les farmàcies i es preserva el model presencial. Cosp assegura que «ens centrem a ampliar la xarxa física de farmàcies. L’e-commerce és global. Les farmàcies algèmiques entren a formar part d’un grup, no totes poden ser-ho, han de tenir uns barems i estan tutoritzades, tenim un programa de formació específic i només elles poden vendre els productes i d’una manera determinada, i la web és comuna, i tot els que es ven es posa en una guardiola i els diners serveixen per a tot el grup».

Economia circular i R+D

«Fa un any hem començat treballar amb la universitat de Lleida. Estem desenvolupant un tipus d’extracció específica d’uns pèptids d’unes plantes. Perquè ens interessa començar a fer recerca i desenvolupament (R+D) i buscar actius propis que siguin de màxima qualitat i extrets per nosaltres i vesiculats amb uns partícules que s’han descobert a Lleida per poder-los vehicular», explica Cosp. «Les vesícules són com unes boletes de greix que treuen de subproductes de la vinya que es llençarien, i s’ha aconseguit fer unes vesícules per posar-hi actius a dintre i quan te’ls prens poden arribar no només a la sang sinó a la cèl·lula i als teixits, i això és molt interessant, és tecnologia. Estem en un programa de la Universitat de Lleida per començar a moure tot això», assegura la farmacèutica.

Paral·lelament treballen en un projecte de creació d’un viver, a llarg termini, de plantes del Berguedà i de Catalunya, per aconseguir extracte de màxima qualitat amb unes estandarditzacions més altes que les que hi ha ara al mercat. I a la llarga la idea és crear economia circular amb la pagesia de proximitat, per a producció de plantes, extractes i producte final. Cosp diu que «intentem fer-ho tot aquí a Catalunya. La nostra idea és anar creixent en diferents sectors isegments, que impliquin altres professionals del Berguedà o Catalunya. Per exemple, els nostres envasos són d’alumini reciclable, que fan a Catalunya, i les tapes, les llaunes, les caixes. I ara també acceptem el retorn d’envasos, hem començat amb els de la cosmètica, perquè estem fent proves pilot». Afegeix que «volem intentar ser plàstic zero, encara tenim vàlvules de plàstic perquè al mercat no existeix una vàlvula que no ho sigui. Fugim del plàstic, perquè la idea és tenir una nau, una empresa, el màxim de verds possible».