La Cambra de Comerç de Barcelona ha rebaixat fins a l'1,6% la previsió de creixement de l'economia catalana l'any 2023, un punt menys que en l'última estimació de l'entitat empresarial. Segons l'Informe de conjuntura catalana del tercer trimestre del 2022 de la Cambra, presentat aquest dijous, l'impacte de la crisi energètica és el motiu d'aquesta rebaixa, juntament amb la pujada dels tipus d'interès. En aquesta línia, l'entitat preveu un increment de la inflació "més persistent de l'esperat" i situa l'IPC català del 2023 en el 5,2%, un increment de 2,3 punts percentuals respecte del previst fa tres mesos. Contràriament, la Cambra preveu que el PIB català tanqui l'any 2022 en el 4,3%, tres dècimes per sobre de l'última revisió.

Sobre la previsió de creixement del PIB català el 2022, la Cambra atribueix la revisió a l'alça al creixement del dinamisme del mercat de treball, el consum de les llars i la recuperació del turisme estranger, tres factors que han tingut lloc en els últims mesos.

Pel que fa al mercat de treball, el manteniment de la creació d'ocupació és un dels factors que ha ajudat a sostenir el consum de les llars en els tres primers trimestres de l'any, segons la Cambra, malgrat el descens de la renda disponible. No obstant això, han admès que les darreres dades mostren una moderació de les taxes de creixement de l'ocupació.

La forta afluència de turisme estranger també és un dels factors que la Cambra atribueix com a dinamitzadors de l'activitat econòmica, que en el període d'estiu va assolir nivells de prop del 90% respecte de les xifres prepandèmia.

2023: un any "complicat", però amb moderació de la inflació

Malgrat que l'informe de conjuntura de la Cambra admet que l'economia catalana s'ha mantingut "resilient" en la primera meitat del 2022, l'entitat avisa que la moderació dels indicadors d'activitat econòmica durant el tercer trimestre provocarà l'inici d'una possible fase d'alentiment de l'economia. "El 2023 serà un any complicat per l'economia catalana", ha constat la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca.

L'entitat apunta que la pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) ja s'està notant a diversos sectors, com l'immobiliari i la construcció. Les dades recollides per l'entitat apunten que la compravenda d'habitatges ha començat a caure a tot l'Estat. "Això no ha de sorprendre quan hi ha una pujada de tipus d'interès", ha argumentat el director del Centre d'Estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira.

Això no obstant, l'entitat creu que la inflació ja hauria tocat "el seu màxim", gràcies, en part, a l'impacte dels tipus d'interès. Malgrat que la principal previsió és d'alentiment, la Cambra ha afirmat que, de cara a la segona meitat del 2023, esperen que l'economia catalana comenci a repuntar.

Entre els factors que fan preveure aquesta recuperació, a banda de la política monetària del BCE, l'informe de la Cambra apunta al manteniment de l'ocupació gràcies a la reforma laboral, l'aplicació de mecanismes com els ERTO, i els convenis laborals pactats en alguns sectors, com el del metall, que garanteixen increments salarials pels treballadors.

La Cambra nega un espiral entre l'augment de preus i salaris

En relació amb l'augment dels salaris, Rovira ha insistit que no s'està entrant en una espiral entre l'increment de preus i de sous. El director del Centre d'Estudis de la Cambra ha admès que el nombre de convenis signats que contemplen increments superiors al 3% són més que el 2021, però ha remarcat que "no són els responsables" de la inflació actual. Segons ha apuntat, a escala europea els increments salarials estan sent "moderats", fet que no fa preveure "que s'entri en cap espiral".