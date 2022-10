Deporvillage instal·la plaques solars per cobrir més del 80% del seu consum elèctric anual

L’e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha instal·lat panells solars per a autoconsum en la coberta de les seves noves oficines de Sant Fruitós. Amb aquesta instal·lació, l’empresa, líder en el seu sector al sud d’Europa, preveu cobrir un 84.5% del seu consum elèctric actual a base d’energia neta i aconseguir alhora «una significativa reducció» de la seva petjada de carboni, així com «un important» estalvi econòmic que l’empresa no ha quantificat.

Amb aquesta iniciativa, Deporvillage, que comercialitza productes per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure, «reafirma el seu compromís amb la conservació del planeta apostant per l’ús d’una energia no contaminant per produir l’energia que consumeix», segons ha explicat l’empresa en un comunitat.

Deporvillage ha invertit prop de 93.000 euros per deixar a punt el muntatge d’una planta solar en la coberta de les seves oficines, una instal·lació fotovoltaica que està composta per 286 panells i té una capacitat de producció total d’uns 186.880 kWh anuals.

La instal·lació de panells solars s’emmarca en el pla de sostenibilitat de la companyia per reduir la contaminació i fomentar l’ús eficient dels recursos naturals. Un pla que la companyia recorda que va començar amb l’eliminació dels plàstics dels embalatges dels seus més de 5.000 enviaments diaris i amb l’activació de la campanya de reforestació del planeta per la qual planten un arbre per cada unitat venuda dels productes Recycled de les seves marques pròpies. Actualment ja ha plantat més de 1600 arbres.

L’empresa fundada pels bagencs Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera pertany ara en la seva gairebé totalitat a l’aliança Iberian Sports Retail Group.