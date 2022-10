El 'hub' per la descarbonització liderat per QEV i Btech, que proposa rescatar la històrica Ebro i produir vehicles elèctrics sota la marca Zeroid, és l'única candidatura que ha arribat al final del procés per a la reindustrialització de les antigues instal·lacions de Nissan. Segons ha explicat el Consorci de la Zona Franca en un comunicat, aquest dilluns ha finalitzat el termini de presentació de propostes amb un únic candidat. Ara, el procés per a l'adjudicació del concurs per a la reindustrialització entra a la seva fase final d’evaluació, que acabarà a finals de mes, han explicat fonts pròximes al procès a l'ACN.

Dos anys després de l'anunci del tancament de la factoria de Nissan a Barcelona, l'arribada d'un nou projecte industrial ajudarà en gran manera als afectats de l'ERO més gran de la història de Catalunya, que va acabar amb 2.525 treballadors acomiadats. L'acord sobre l'expedient va aconseguir-se després de negociacions maratonianes i de noranta-cinc dies de vaga de la plantilla de l'empresa japonesa. Entre els projectes que planteja el 'hub' d'electrificació de la mobilitat, denominat D-hub, hi ha la proposa de rescatar la històrica marca de camions Ebro i llançar les furgonetes i autobusos elèctrics sota la denominació de Zeroid. Aquesta iniciativa d-hub espera rebre ajudes públiques a través del PERTE del vehicle elèctric.