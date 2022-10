La inflació a l'eurozona ha registrat una nova taxa rècord per sisè mes consecutiu malgrat els esforços del Banc Central Europeu per contenir l'increment de preus. L'import dels productes a la zona euro durant el mes d'octubre ha augmentat un 10,7% respecte al mateix període de l'any anterior, vuit dècimes més en comparació a la taxa registrada al setembre (+9,9%), segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Eurostat. L'energia (+41,9%) i els aliments, l'alcohol i el tabac (+13,1%) continuen sent els principals impulsors de l'encariment, tot i que tant el preu dels béns industrials (6%) com dels serveis (+4,4%) es mantenen a l'alça.

Alhora, la inflació subjacent –la que no té en compte els béns energètics i els aliments no processats- s'ha incrementat un 6,4% en termes interanuals a l'octubre, quatre dècimes més que el setembre. Pel que fa a la pujada de preus en termes intermensuals, les dades de l'Eurostat revelen que els productes a l'eurozona s'han encarit un 1,5%. La taxa és un punt més alt en comparació a la registrada al setembre, quan els preus es van incrementar un 0,5%. Malgrat el fort encariment –la zona euro mai havia registrat una variació interanual superior al 10%-, la pujada de preus a l'Estat es manté per sota la mitjana. Segons les dades provisionals, l'Índex de Preus de Consum (IPC) a Espanya durant el mes d'octubre s'ha situat en el 7,3%, gairebé dos punts menys respecte al setembre. Els països bàltics –Letònia, Lituània i Estònia- continuen sent els territoris amb les taxes d'inflació interanual més altes, per sobre el 20%. A banda de l'estat espanyol, a l'altre extrem també apareix França i Malta, amb variacions del 7,1% i del 7,5%, respectivament.