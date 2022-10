L'Euríbor a un any, el principal índex de referència per a les hipoteques a tipus variable, continua la tendència a l'alça dels últims nou mesos i s'ha situat en el 2,629% a l'octubre, el nivell més alt des del gener del 2009, segons dades facilitades per l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin). L'indicador ha incrementat quatre dècimes respecte del mes de setembre (2,233%), quan es va superar la barrera del 2%. La inflació disparada i la pujada de tipus que ha impulsat el Banc Central Europeu està allunyant mes rere mes l'Euríbor del mínim històric del gener del 2021 (-0,505) i confirma un canvi de tendència després de deu anys amb tipus propers al 0%.

Asufin ha avisat que les revisions d'aquests mesos podran encarir el cost dels préstecs 1.819 euros l'any en una hipoteca de 100.000 euros a vint-i-cinc anys amb un 1% de diferencial. L'associació alerta que l'indicador pot continuar polvoritzant barreres i superar el llindar del 3% a finals d'any.