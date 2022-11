La primera jornada de la vaga dels tripulants de cabina de Vueling ha arrencat sense incidències a l'aeroport del Prat, tot i les 25 cancel·lacions previstes. Segons han indicat fonts de l'aerolínia a l'ACN, en les primeres hores del matí hi ha hagut "total normalitat" a l'aeroport de la capital catalana. Així mateix, per tal de minimitzar l'impacte de l'aturada, Vueling ha activat una quinzena d'autobusos per oferir transport alternatiu per carretera en les rutes que connecten Barcelona amb sis ciutats de l'Estat: Madrid, Bilbao, Alacant, Màlaga, Granada i Sevilla. Segons la companyia fins a les 10h del matí no hi ha hagut cap cancel·lació afegida a les que ja es van anunciar aquest dilluns.

Per la seva banda, el sindicat Stavla, convocant de l'aturada, ha assegurat que el seguiment de la vaga està sent "massiu" i les primeres hores de la convocatòria a l'Estat han estat un "èxit". El sindicat ha muntat piquets informatius a diferents aeroports i calcula que l'aturada afectarà al voltant de 7.000 passatgers. Els sindicalistes reclamen un augment de sou del 13,4% per compensar la inflació. Fonts de Vueling consultades per l'ACN han assegurat que aquest dimarts 9 de cada 10 passatgers afectats per l'aturada a l'aeroport del Prat s'han reubicat en un altre vol o en un autobús, o bé se'ls hi han retornat els diners. La vaga ha arrencat aquest dimarts i s'allargarà tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener de 2023. També inclou alguns festius, com els dies 24 i 31 de desembre. El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims que arribaran fins al 72% pel mes de novembre, del 71% pel desembre i gener, i del 74% per Nadal.