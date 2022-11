L'Associació d'Empresaris de Bufalvent preveu que la comunitat energètica que s'ha constituït oficialment aquest dimecres al migdia estigui plenament operativa durant el primer semestre de l'any que ve. De moment, la cooperativa (que és la fórmula utilitzada per a la seva gestació) està formada per 31 empreses del polígon manresà, però es preveu que se n'hi puguin afegir més, ja que el projecte s'adreça a totes les empreses (260) de Bufalvent i també a les de la resta de polígons de la ciutat. El projecte (avançat per aquest diari el passat 22 d'octubre) neix amb el nom de Manresa Il·lumina, i preveu construir i gestionar instal·lacions solars fotovoltaiques per servir amb energia neta el polígon. Bufalvent contempla el 2035 com el termini per ser energèticament autosuficient. "Si podem fer-ho en menys anys, millor", ha dit el president de l'associació, Bernat Ladrón de Guevara.

Trenta empreses de Bufalvent s'associen per produir i compartir energia renovable A l'acte de constitució de la comunitat han estat presents representants de les 31 empreses fundadores, a més de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i representants d'Aigües de Manresa, que si acaba esdevenint una comercialitzadora energètica podrà gestionar els excedents de la comunitat. La iniciativa, pionera al conjunt de Catalunya, ha de tancar abans d'acabar l'any un projecte que dibuixi la inversió que caldrà fer per adquirir i instal·lar les plaques. La cooperativa s'endeutarà per sufragar el 90% del cost de les inversions. L'altre 10% es cobrirà amb aportacions dels socis consumidors, i serà proporcional sal consum estimat. Els socis pagaran l'energia solar consumida durant un període d'entre 5 i 7 anys a un preu que serà el 20% menor del de mercat, segons els càlculs de l'associació. Després d'aquest període, les inversions estaran amortitzades i el crèdit sufragat. Aleshores se seguirà pagant l'energia solar, però a un cost proper a zero.