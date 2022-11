El Congrés d’Economies Comunitàries de Manresa crida a buscar noves formes d’organització econòmica

L’advocada andalusa Pastori Filigrana i el pensador i activista uruguaià Raúl Zibechi (que hi ha intervingut de forma telemàtica) han obert aquest divendres al vespre el I Congrés d’Economies Comunitàries de Manresa, que organitza el projecte Comunalitat Urbana de Manresa fins aquest dissabte. La recerca de nous formats de relació econòmica per fer front tant al neoliberalisme com a l’auge de l’extrema dreta han estat els eixos de les seves intervencions, en un acte que ha aplegat un centenar de persones a la sala Carlins de la capital del Bages.

Zibechi, vinculat al llarg de la seva trajectòria a moviments com els Tupamaros i el moviment antimilitarista i d’alfabetització de la pagesia del seu país, ha explicat algunes experiències a l’Uruguai d’economies alternatives. En un subcontinent on, ha dit, la precarització afecta el 60 de la població, hi ha una llarga experiència en buscar «solucions col·lectives» en «buscar-se la vida fora de l’economia de mercat». Unes iniciatives en les quals el paper de les dones transcendeix, ha explicat, el pretederminat en els sistemes patriarcalitzats. Ha relatat, per exemple, el funcionament de 350 menjadors populars a Montevideo, sorgits durant la pandèmia, per alimentar els més necessitats, i també el projecte anomenat Mercat Popular de Subsistència, una organització en xarxa, també a la capital uruguaiana, en què participen dues-mil famílies per fer la cistella de la compra comunitària a cooperatives autogestionades i camperols, entre d’altres. «Comprar és un acte polític», ha insistit Zibechi, que ha explicat com aquestes iniciatives troben la resistència de l’Estat, moviments paramilitars i organitzacions de narcotraficants. Zibechi també ha estat crític amb el progressisme oficial, que «usurpa els discursos dels moviments socials».

Pastori Filigrana, autora, entre d’altres, del llibre «El pueblo gitano contra el sistema-mundo», ha posat en qüestió les solucions convencionals a una crisi «de producció», que posa el neoliberalisme en un punt límit en què ja intenta generar riquesa a través de la «despossessió». «La nostra força de treball cada vegada val menys i els béns bàsics s’encareixen», ha apuntat de base Filigrana, que ha insistit en buscar respostes «des de l’experiència comunitària».

La ponent, d’origen gitano i experta activista contra l’antigitanisme, ha narrat estratègies sorgides als marges de l’economia convencional, uns marges sovint «ja en col·lapse». Cal, ha dit l’advocada laboralista i experta en estrangeria, «buscar un sistema de contravalors». En aquest sentit, ha posat l’exemple de la història del poble gitano a l’Estat espanyol, perseguit també, ha dit, per les seves formes d’organització econòmica, basades en l’autogestió i la cooperació, on «l’individual està subordinat a l’interès col·lectiu». Ha explicat les lluites de les treballadores migrants del servei domèstic, que cultiven «formes de resistència» que promouen un «sindicalisme 2.0», com ho fan també les plataformes d’afectats per la hipoteca. Un sindicalisme, ha apuntat, «més enllà del treball» per lluitar contra «la uberització de l’economia».

La resta del programa

El congrés continuarà avui, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, a la sala dels Carlins, que acollirà lloc diferents taules rodones, tallers, xerrades i trobades d’experiències de suport mutu. Comptaran amb la participació, entre d’altres, de Movimiento Comunero de Venezuela, Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Argentina) i Zone À Defendre (Bretanya). De Manresa, hi prendran part la Xarxa d’Estructures Populars i Comunitàries, la Comunitat Energètica Popular, la Cooperativa de Consum La Guixa i SuperCoop, entre d’altres entitats.

Un dels tallers, sobre experiències d’autoorganització des del treball de cures, es farà a l’Ateneu La Sèquia. Per completar la jornada, a partir de les 19 h, Broken Brothers i Kinbonbo Brass Band amenitzaran una cercavila, coorganitzada amb Cases de la Música.

Per poder assistir al Congrés, es pot fer la inscripció al portal web de Comunalitat Manresa (comunalitatmanresa.cat).

El projecte de la Comunalitat de Manresa està finançat per la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya i està formada per cinc entitats d’economia social i solidària de la ciutat: les cooperatives l’Arada Creativitat Social, Sudergintza i la Clara Comunicació, i les entitats l’Era i Senders Vius.

El Congrés pretén ser un espai on es puguin compartir i difondre estratègies i aprenentatges sobre economies comunitàries, suport mutu i autogestió, amb l’objectiu d’afrontar qualsevol situació de crisi global, tant actual com futura.