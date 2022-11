L'economia catalana va créixer un 0,1% en el tercer trimestre del 2022, segons l'indicador avançat publicat aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La taxa és una dècima inferior a la registrada al conjunt de l'Estat i a la UE-27 en el mateix període, del 0,2%, respectivament. Així mateix, l'indicador constata un alentiment de l'economia, ja que es va situar 1,3 punts per sota del registrat en el segon trimestre (1,4%). Pel que fa a la variació interanual, el PIB català en el tercer trimestre va créixer un 4%, per sota del 4,9% del segon trimestre. L'Idescat ho atribueix a la desacceleració del sector serveis, que va registrar una variació del 6%, més d'un punt inferior al trimestre anterior (7,1%).

Dins dels serveis, l'Idescat destaca que l'hoteleria, la restauració i el transport aeri van mostrar millores per la recuperació de la mobilitat turística. També van créixer les activitats vinculades al comerç a l'engròs i al transport, els serveis jurídics, informàtics, de seguretat i publicitat. Pel que fa a la indústria, va mostrar una tendència a la baixa, amb una taxa interanual de creixement del -2,4%. En aquest cas el descens el va impulsar el sector metal·lúrgic, un dels més perjudicats per la pujada dels preus de l'energia. En canvi, va augmentar la producció de productes farmacèutics, productes de cautxú, matèries plàstiques i maquinària. Destaca també la fabricació de vehicles, que tot i que continua afectada per la manca de semiconductors, va mostrar signes de millora respecte del trimestre anterior. En la construcció, la taxa de variació anual es va situar en el 2,7%, igual que en el segon trimestre d'aquest any. L'agricultura, per la seva banda, va continuar caient, amb un descens interanual del -15% en el tercer trimestre, més de cinc punts per sobre del trimestre anterior (-9,9%). La inflació mitjana serà "excepcionalment elevada" el 2022 En la mateixa línia, en la Nota de Conjuntura Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda publicada aquest divendres també indica que, seguint les previsions del Fons Monetari Internacional, la inflació mitjana per al 2022 serà "excepcionalment elevada" i se situarà en el 8,8% el 2022, mentre que recularà fins al 6,5% el 2023. El departament que encapçala Natàlia Mas assegura que el context global marcat per l'elevada inflació, l'afebliment de les principals economies de l'entorn, el deteriorament de la confiança dels agents privats, l'enduriment de les condicions de finançament i les tensions i incerteses globals han conduït a una "moderació" del dinamisme econòmic. Així mateix, de cara als pròxims mesos anticipa un "deteriorament" de l'activitat i un "afebliment" dels indicadors de consum. La previsió és que a partir de la primavera es recuperi el dinamisme, a mesura que les tensions en els mercats de l'energia afluixin. En relació amb l'ocupació, Economia i Hisenda indica que entre gener i juny va augmentar un 3,6% anual. Es tracta d'una xifra inferior al segon trimestre, quan es va situar en el 4,8%. Per la seva banda, l'atur es va mantenir en el 9,3% per segon trimestre consecutiu, de manera que va continuar en el valor més baix des del 2008.