Telefonica va guanyar 1.486 milions d'euros entre i gener i setembre, una xifra un 84% inferior respecte dels mateix període de l'any passat, quan la companyia va assolir uns guanys rècord de 9.335 milions. En l'últim trimestre amb dades, el tercer, l'empresa presidida per José Maria Álvarez-Pallete ha guanyat 460 milions, un 34,9% menys que el 2021. Pel que fa a ingressos, en els nou primers mesos de l'any van augmentar un 11,2% en comparació amb l'any anterior, fins als 10.343 milions, impulsats pel creixement a Llatinoamèrica. Malgrat tot, en un context marcat per la "incertesa macroeconòmica global", la companyia ha confirmat les seves previsions per a final d'any, que va revisar a l'alça el trimestre passat.

En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Telefónica també ha detallat que entre gener i setembre va créixer el deute net, fins als 28.919 milions d'euros. Així mateix, la companyia va destinar més de 4.000 milions d'euros al creixement. Per mercats, un 27% de la facturació de Telefónica va correspondre a Espanya. Destaca també Llatinoamèrica (21%), Brasil (19%), Alemanya (18%) i Regne Unit (13%). Segons Álvarez-Pellete, els resultats demostren la "robustesa" de la companyia, en un "complex entorn d'incertesa global i profunda crisi d'energia i inflació". Ángel Vilá, conseller delegat de Telefónica, ha obert la porta a incrementar les tarifes, tal com fa l'empresa anualment des del 2015 i a seguir apostant pel model 'més per més', que consisteix en oferir més serveis per més preu. Segons ha explicat, les pujades dels últims anys han sigut superiors a la inflació menys l'última, que ha sigut inferior. "Sí, contemplem seguir implementant aquesta estratègia", ha dit en una trucada amb analistes. Vilá ha assegurat que el mercat comença a racionalitzar-se després de promocions de 'tornada a l'escola' menys agressives.