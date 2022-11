Catalunya està present aquests dies a la World Travel Market de Londres –una de les fires turístiques més importants del món- amb la voluntat de promoure un model turístic "més ètic i innovador". "Volem traslladar als principals operadors turístics aquest nou model basat en una oferta de més qualitat i diversificada, i menys estacional i concentrada territorialment", ha apuntat la directora general de Turisme, Marta Domènech. "Quan pensin en la nostra destinació que sàpiguen que apostem per un turisme regeneratiu i que la nostra oferta s'està enfocant en aquesta direcció", ha continuat Domènech. De fet, el Regne Unit continua essent el segon mercat emissor internacional per a Catalunya amb 1.166.900 turistes de gener-setembre del 2022.

"Tenint en compte que després de la pandèmia continua sent el nostre segon mercat emissor és important que puguem donar a conèixer a les operadores que ens trobem en aquest procés de canvi cap a un turisme més ètic i innovador", ha insistit el director de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), Narcís Ferrer. Els responsables de Turisme de la Generalitat han inaugurat aquest dilluns l'estand de Catalunya a la fira. En més de 300m2es pot trobar l'oferta de les nou marques turístiques catalanes i de més d'una vintena d'empreses i entitats del sector turístic català.

Catalunya, referent europeu en turisme enogastronòmic

Un altre dels eixos estratègics de Turisme de la Generalitat és situar la destinació catalana com el referent europeu en turisme enogastronòmic. Per aquest motiu, s'ha aprofitat la celebració de la World Travel Market per organitzar aquest dilluns al vespre un còctel-sopar per promocionar l'oferta enogastronòmica catalana. Adreçat al sector turístic britànic i català, aquest esdeveniment permetrà mostrar la potencialitat de la cuina catalana de la mà de quatre joves xefs: Núria Bonet (restaurant Ca La Núria), Elisabet Nolla (restaurant Normal), Zhou Mengxin (restaurant Somiatruites) i Mariona Rodà (finalista catalana del concurs European Young Chef Award 2019).

"Tenim un producte excel·lent i n'hem de fer bandera. Catalunya té tots els ingredients per convertir-se en una zona de referència imprescindible del turisme enogastronòmic d’Europa i hem d'aprofitar totes les oportunitats per donar a conèixer aquesta potent oferta que tenim", ha constatat la directora general de Turisme.

211.000 turistes britànics al setembre

El Regne Unit ha representat tradicionalment un dels principals mercats emissors per a Catalunya. Aquest estiu, una vegada eliminades les restriccions en els viatges imposades pel govern britànic, Catalunya ha recuperat l'arribada de turistes d'aquest país i aquest mercat s'ha situat altra vegada en la segona posició d'emissors (1.166.900 turistes britànics entre gener i setembre). "A més d'apropar-nos a xifres prepandèmia, estem veient que aquest mercat s'està desestacionalitzant, ja que dins el període estival, el setembre ha estat el mes en què han arribat més turistes britànics (211.000 turistes), quan fins ara es concentraven durant els mesos de juny, juliol i agost", ha apuntat Ferrer.

El turista britànic: 5,8 dies d'estada i despesa mitjana de 199 euros/dia

El britànic és un dels mercats emissors amb més connexió de vols amb els aeroports catalans. A dia d'avui, set companyies aèries operen des del Regne Unit i Irlanda cap a Catalunya facilitant l'accés als tres aeroports catalans des de 25 aeroports diferents. De cara al 2023, les 4 companyies que més vols operaren a Catalunya seran Ryanair, Easyjet, Vueling i British Airways. Les tres companyies que connectaran Catalunya amb més destinacions de les illes britàniques seran TUI, Ryanair, Jet2 i Easyjet, i els aeroports que gestionaran més vols cap a Catalunya seran London Gatwick, London Heathrow, Dublin, London Standsted i Manchester.

El turista britànic arriba a Catalunya amb avió, fa una estada mitjana de 5,8 dies i genera una despesa mitjana de 199 euros/dia. Acostuma a allotjar-se en hotels i majoritàriament visita el país per realitzar viatges d'oci, lleure i vacances.