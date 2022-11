Foment del Treball ha fitxat l'exvicepresidenta de JxCat Elsa Artadi com a consellera de la presidència. Així ho ha anunciat la patronal que encapçala Josep Sánchez-Llibre en un comunicat, on ha detallat que la decisió compta amb l'aval de la junta directiva. El fitxatge d'Artadi arriba després que principis de maig anunciés que deixava la política activa per motius personals. A banda d'Artadi, Foment també ha incorporat l'exdiputat al Congrés de CiU Josep Maria Guinart, l'exconseller de Justícia Toni Isac, i la doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra Laura Pellisé. La funció dels consellers de presidència de Foment és exercir d'assessors i fer propostes per a les accions de la patronal. Es tracta d'una feina no remunerada.