El Departament d’Empresa i Treball ha llençat una convocatòria d’ajuts per valor de 2,5 MEUR per reforçar la recuperació de l’activitat firal, un sector "especialment afectat" per les restriccions derivades de la covid-19. Els organitzadors d’activitats firals que estiguin inscrits en el registre d’activitats firals de la Direcció General de Comerç podran sol·licitar l'ajuda des del 9 al 21 de novembre. La quantitat a rebre varia des dels 8.000 als 60.000 euros, en funció de si es tracta d’una activitat suspesa o realitzada en qualsevol format o un recinte firal, el nombre d’expositors i la mida del recinte.

Els ajuts contemplen dos supòsits: el primer inclou a les persones i empreses organitzadores d’activitats firals, que hagin hagut de suspendre l'activitat amb despeses prèvies, i aquells que l'hagin realitzat, ja sigui presencialment, virtualment o de manera híbrida. En aquest cas, la quantitat varia d'un màxim de 8.000 euros fins al un màxim de 25.000 euros, en funció del nombre d'expositors. El segon supòsit agrupa fires amb recinte fix i cobert on es celebrin com a mínim dues activitats a l’any, i els ajuts van des de un màxim de 15.500 euros, per recintes de menys de 1.000 metres quadrats, fins al 60.000 euros per recintes d’entre 6.000 i 50.000 metres quadrats. Les ajudes es convoquen per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i es poden sol·licitar omplint un model formalitzat disponible a la web del CCAM, de Canal Empresa i el Departament d’Empresa i Treball.