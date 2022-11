Denso Barcelona, amb 380 milions d’euros el 2020; Iberpotash SA, amb 275; Joyería Tous SA, amb 227; Matadero Frigorífico Avinyó SA, amb 167; Agropecuària Catalana SCL, amb 144; i Matadero Comarcal del Bages SL, amb 167, lideren la llista de les empreses que més facturen del Bages. Així ho detalla l’estudi «Estructura empresarial de la província de Barcelona», que va ser presentat la setmana passada i que ha permès posar cara a les companyies que més volum de negoci generen. Per tal d'apropar-te més informació al respecte, et resumim quina és el seu paper dintre de l'engranatge econòmic de la comarca.

Denso Barcelona SA

L'empresa Denso Barcelona, situada a Sant Fruitós de Bages i que va facturar 380 milions el 2020, produeix components per a l'automoció. És un dels 184 filials de la companyia Denso Corporation, amb seu a Kariya, al Japó.

Iberpotash SA

També coneguda com a ICL Iberia Súria&Sallent, la companyia ubicada a Súria i amb una facturació de 275 euros el 2020, és l'única productora de sals potàssiques a Espanya. La seva tasca se centra en l'extracció i comercialització d'aquest producte.

Joyería Tous SA

Tous és una marca nascuda de la mà de Salvador Tous Blavi i Teresa Ponsa Mas el 1920. Coincidint amb el primer centenari de la seva fundació, aquesta multinacional va facturar 227 mil euros el 2020. La seu es troba a Manresa, però té més de 400 botigues arreu del món. Originalment va idear-se com a establiment de reparació de rellotges.

Matadero Frigorífico Avinyó

Matadero Frigorífico Avinyó, que va facturar 167 milions d'euros, és l'escorxador encarregat de proveir les empreses del Grup D'Avinyó de carn de porc. El grup fundat per Adjutori Roma i Dolors Fuster està especialitzat en la producció i venda de carn fresca de porc.

Agropecuaria Catalana SCL

També coneguda com a Agrocat, la companyia situada a Sant Fruitós de Bages subministra pinso a les explotacions dels seus socis. També comercialitza una part de la producció d'animals dels seus socis i els hi subministra productes i serveis relacionats, com reproductores, semen, material d'inseminació i medicaments. L'empresa bagenca va facturar 144 milions el 2020.

Matadero Comarcal del Bages SL

També conegut com a MACOBA, és un escorxador i sala de desfer ubicat a Sant Joan de Vilatorrada. Va ser fundada el 1975 i els seus inicis són cooperatius, ja que era l'escorxador de referència de les Cooperatives Agrícoles de la zona.

Ofereixen productes derivats del porc i té una capacitat de producció de 20.000 porcs setmanals, segons descriuen a la seva pàgina web. L'empresa, situada a Sant Joan de Vilatorrada, va facturar 125 milions el 2020.

Deporvillage SL

Antigament amb seu a Manresa i ara a Sant Fruitós, Deporvillage és una empresa de comerç de moda i accessoris esportius en línia. Recentment, ha venut el 98% de les seves accions a l'aliança Iberia Sports Retail Group, integrada per la britànica JDSports, l’alacantina Sprinter i la portuguesa SportZone. L'e-comerce d'origen bagenc va facturar 117 milions d'euros el 2020.

Matadero Frigorífico del Cardoner SA

També conegut com a Mafrica, aquesta empresa va néixer fa més de cinquanta anys a Sant Joan de Vilatorrada, concretament al Pla de Palou. Ofereixen productes de l'especejament del porc, del xai i de la vedella. També fan productes elaborats i embotits derivats del porc. El 2020 va facturar 115 milions d'euros.

Gestamp Metalbages SA Santpedor

Gestamp Metalbages SA forma part d'una empresa multinacional que es dedica al disseny, desenvolupament i fabricació de components per a automòbils. La companyia, situada a Santpedor, el 2020 va facturar 114 milions d'euros.

Gestamp Abrera SA

A la llista de les empreses que més facturen de la comarca del Bages també hi consta Gestamp Ambrera SA amb 87,8 milions d'euros facturats l'any 2020.