El Govern ha anunciat una nova línia d’ajuts de 7,9 milions d’euros per als comerços destinat a subvencionar inversions en matèria de transformació digital, economia circular i sostenibilitat a la jornada anual organitzada per Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail. "L’ajut serà facilitador i anirà destinat a pimes i empreses familiars", ha dit el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos. Al seu torn, els representants del sector del comerç han reclamat reduir la càrrega impositiva sobre les empreses i fer arribar els fons Next Generation a les pimes, que de moment estan sent "una gran decepció".

En aquest sentit, el president de Comertia, David Sánchez, ha instat les administracions a regular l’impost de successions, eliminar l’impost de patrimoni de forma definitiva i a aplicar una exempció fiscal sobre els beneficis no repartits per assegurar la competitivitat de les empreses 'retail' de Catalunya. D’altra banda, Sánchez ha constatat la gran decepció del sector amb el repartiment dels Fons Next Generation. “Estem veient com aquests fons estan arribant a grans empreses internacionals que ni tan sols han patit les conseqüències de la pandèmia”, ha reblat. Per a Sánchez, les administracions haurien de treballar per garantir que els fons europeus arriben de forma “directa i fàcil” a les pimes. Per la seva banda, el primer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la recuperació del comerç a la capital catalana amb "més facturació de la que hi havia abans de la pandèmia”. Al seu torn, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugenia Gay, ha alertat dels efectes negatius per a l’economia d’una eventual baixada generalitzada d’impostos. “Hem de ser responsables fiscalment, no es poden abaixar impostos de forma dràstica, i el Regne Unit n’és un bon exemple”, ha conclòs.