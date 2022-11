Una de les inversions més segures és l’habitatge. La rendibilitat que ofereix el patrimoni és més elevada que posar els estalvis a l’Ibex o en altres tipus de productes com els bons de l’estat o els dipòsits a termini fix. Comprar habitatges per llogar o construir edificis és una molt bona opció per assegurar-se el futur.

Segons el Banc d’Espanya, l’any 2021 la rendibilitat de l’habitatge va ser del 10% (lloguer més variació de preus) i, enguany, segons les últimes dades, es troba al 7%. Però no només això, la demanda d’habitatge sigui de compra o de lloguer segueix creixent any rere any des del 2017. Una dada reflexa molt bé aquesta dinàmica: Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any 2021 es van dur a terme més de 566.000 operacions de compravenda, que van superar les xifres de l’any 2008 (inici de la crisi econòmica).

En el cas dels habitatges d’obra nova, des de l’any 2017 la demanda ha anat creixent progressivament i molts compradors els tenen en compte com la millor opció a l’hora d’adquirir un habitatge. Segons l’Associació de Promotors Constructors d’Espanya (ACPEspaña), cal construir entre 120 i 150 mil habitatges d’obra nova per cobrir la demanda actual.

Moià vol habitatges d’obra nova

Moià n'és un exemple molt palpable d’aquesta tendència. La demanda d’habitatges d’obra nova no ha deixat de créixer i cal més oferta per poder cobrir aquesta situació. “Necessitem inversors que s’animin a construir o a rehabilitar habitatges per poder oferir aquesta obra nova que la gent ens demana”, expliquen des de Finca’t, una immobiliària nascuda l’any 2006 i que s’ha convertit en l’empresa referent de la comarca del Moianès.

Al municipi, que segons les dades de l’Idescat té 6.474 habitants, es va produir una situació clàssica dels anys anteriors a la crisi econòmica. El pla urbanístic d’aquella època preveia incrementar la població per sobre dels 17.000 habitants i les promocions d’habitatges nous van començar a ocupar el municipi.

La baixada de la inversió en habitatge que va produir la crisi econòmica de l’any 2008 va fer que molts d’aquests habitatges quedessin buits i en mans de bancs i fons d’inversió. Finca’t, a través d’un contracte de col·laboració, va ser qui es va encarregar de gestionar la venda d’aquells habitatges a inversors interessats. Una situació que es va allargar en el temps, però que l’any 2017 va canviar de cop amb un increment important de la demanda.

El cas Comadran

El cas paradigmàtic d’aquest gir de fulla va ser Cal Comadran, 48 habitatges que encara no estaven finalitzats i que, aprofitant l’augment de la demanda, la immobiliària moianesa va veure factible començar a moure. Finca’t va trobar un inversor i l’any 2021, després d’una negociació de dos anys, signaven la compravenda de l’edifici Comadran.

El nou propietari va tornar a posar en marxa l’obra i la immobiliària moianesa va començar a enviar dossiers a clients potencials. Quin va ser el resultat? Abans de publicar l’oferta al seu web o a altres portals especialitzats, els 15 habitatges de venda van trobar compradors i els 33 de lloguer van acabar en mans dels seus nous inquilins.

Però si va haver-hi un factor destacable d’aquella operació va ser que, moltes famílies es van quedar amb les ganes de comprar o llogar un d’aquells pisos. Actualment, segons Finca’t, encara hi ha demanda d’obra nova al municipi i calen nous inversors per impulsar l’oferta a través de la construcció o fent rehabilitació d’altres més antics.

Quins beneficis té invertir en obra nova?

Com s’explicava a l’inici d’aquest article, invertir en habitatge és una bona aposta. Fer-ho en el cas concret de l’obra nova, encara més.

Rendibilitat amb el lloguer: Els habitatges d’obra nova solen tenir molta demanda en el mercat del lloguer. Això fa que els preus siguin més elevats i, per tant, els ingressos majors. Més sostenibles: Les noves promocions ja compten amb les innovacions més importants en matèria de sostenibilitat. Un valor que en l'actualitat està a l’alça i que aporta més valor al preu de l’immoble. Liquiditat exprés: Són més fàcils de vendre o llogar per tots els seus serveis i, per tant, asseguren ingressos de forma ràpida. Un valor que sempre puja: Els preus de l’habitatge sempre pugen. En el cas de l’obra nova, a causa de la falta d’oferta, donaran una major rendibilitat en els pròxims anys.

Quins atractius té Moià?

Moià és un municipi amb molts atractius i oportunitats per invertir-hi. La seva població no ha deixat de créixer en els últims 30 anys i, una dada molt rellevant, segons les dades proporcionades per l’INE el 39,11% de la seva població l’any 2021 provenia d’altres municipis de la província de Barcelona. És a dir, moltes persones veuen el municipi com un lloc ideal per establir-se.

Quins al·licients té el municipi per establir-se?

A prop d’altres municipis importants: Moià està situat en un indret ben comunicat amb municipis com Manresa i Vic (30 minuts), Terrassa (45 minuts), Sabadell (50 minuts), i a una hora de Barcelona.

Moià està situat en un indret ben comunicat amb municipis com Manresa i Vic (30 minuts), Terrassa (45 minuts), Sabadell (50 minuts), i a una hora de Barcelona. Un entorn únic: Moià és un municipi tranquil, allunyat del tràfec diari de les grans ciutat; rodejat d’un entorn natural ple d’atractius, i un munt de cultura i tradicions populars. També destaca el seu nivell baix de contaminació i l'aire pur que s'hi pot respirar gràcies als boscos que envolten l'altiplà.

Moià és un municipi tranquil, allunyat del tràfec diari de les grans ciutat; rodejat d’un entorn natural ple d’atractius, i un munt de cultura i tradicions populars. També destaca el seu nivell baix de contaminació i l'aire pur que s'hi pot respirar gràcies als boscos que envolten l'altiplà. 3 polígons industrials: El municipi compta amb tres polígons industrials en ple funcionament i, per tant, amb oportunitats d’ocupació.

Estàs pensant a fer una inversió en habitatges d’obra nova? Finca’t pot assessorar-te sobre necessitats, pressupostos i les opcions de terrenys disponibles i finques a rehabilitar.