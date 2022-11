El principal esdeveniment europeu que aplega totes les solucions per al cicle de vida de l'edificació i la construcció s'anomena ePower&Building i se celebra a Madrid del 15 al 18 de novembre. Es tracta d´una trobada internacional que concentrarà més de 1.600 empreses i prop de 90.000 professionals, en un moment decisiu per al rellançament d´aquesta activitat. La convocatòria contribuirà a impulsar la innovació, la sostenibilitat i l'eficiència energètica d'un sector que torna a convertir-se en un dels principals motors de l'economia.

ePower&Building 2022 es configura com una convocatòria única sectorial, amb diferents fires professionals especialitzades en els seus col·lectius professionals respectius. Així, cada fira manté la seva pròpia identitat i, a més, es beneficia d'un enfocament global, cosa que reforça encara més el poder d'atracció, les sinergies i la interactuació entre els diversos àmbits i segments, i ajuda a multiplicar la repercussió i els resultats.

En concret, intgren l’ePower&Building 2022: el 16è Saló Internacional de Materials, Tècniques i Solucions Constructives, CONSTRUTEC; el 3er Saló Internacional per a l'Arquitectura a Pedra, ARCHISTONE; la quarta Fira Europea líder en serveis, ‘networking’, coneixements i solucions BIM, BIMEXPO; el 14è Saló Internacional de la Finestra, Façana i Protecció Solar VETECO; el 21è Saló Internacional de Solucions per a la Indústria Elèctrica i Electrònica, MATELEC, i el tercer Saló Internacional de Solucions per a la Indústria i Smart Factory, MATELEC INDUSTRY.

DIMENSIÓ INTERNACIONAL

ePower&Building es consolida com la plataforma més gran d'aquest segment econòmic al sud d'Europa. Una trobada que compta cada cop amb més importància i protagonisme i és la millor oportunitat per establir i dissenyar estratègies. L'edició 2022 tindrà una forta dimensió internacional, amb un complet elenc de compradors convidats, l'objectiu central dels quals serà atraure l'atenció dels principals mercats exteriors. Amb aquest programa, la convocatòria posarà el focus i l'atenció en els mercats més destacats per a l'exportació i portarà a la fira els principals clients europeus, del nord de l'Àfrica i altres punts d'interès prioritari, per promoure l'establiment de trobades b2b.

Aquesta dimensió internacional es veurà potenciada també amb la possibilitat que les empreses ampliïn les xarxes de ‘networking’ a través de la plataforma digital Live Connect, que permetrà ampliar audiències i connectar virtualment un ampli col·lectiu de professionals de tot el món relacionats amb l'edificació i la construcció.

Les principals associacions i entitats, així com les firmes líders dels diferents sectors presents a la convocatòria, mostraran els avenços tecnològics més capdavanters i els seus esforços en R+D+i. A més, hi haurà una zona de start-ups, que recolzarà l'emprenedoria, impulsarà el talent i la feina i contribuirà al desenvolupament del sector.

REPTES I TENDÈNCIES

The Miss Conference

ePower&Building 2022 comptarà amb un nou espai, anomenat The Miss Conference, on destacats experts analitzaran la situació i les perspectives del sector, les últimes tendències i els seus principals reptes.

Les jornades s'agruparan al voltant de quatre blocs temàtics: les actuacions que l'edificació duu a terme per augmentar la sostenibilitat, la innovació, l'eficiència energètica i els avenços tecnològics i la digitalització. També es posarà l'accent en el compromís social d'avenç en clau de gènere, igualtat d'oportunitats i emprenedoria, així com en la informació sobre els ajuts que els diferents fons estan oferint i les vies d'accés per obtenir-los.

L'espai The Miss Conference donarà suport al sector en els objectius climàtics i la seva aposta per la sostenibilitat, donant visibilitat a l'esforç en R+D+i de les empreses amb materials, sistemes i solucions constructives cada cop més eficients.