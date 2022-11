Més d'una vintena d'entitats financeres de l'Estat han creat un grup de treball per avaluar l'impacte d'una nova moneda digital. La iniciativa arriba després que el Banc Central Europeu (BCE) hagi plantejat en els darrers anys emetre una nova moneda digital pròpia dins la zona euro. El grup de treball té per objectiu analitzar les implicacions tècniques, operatives i de negoci que tindria l'euro digital, així com la seva existència amb els instruments de pagament digital. Les conclusions es coneixeran durant el 2023. Entre els membres del grup de treball hi ha el Banc Sabadell, Caixa d'Enginyers, Banc Santander i Bankinter. També hi participen serveis de pagament com Bizum i Redsys.

L'anàlisi preveu l'enviament simulat d'euros digitals a diverses persones i el pagament amb aquesta moneda digital en compres tant en línia com en botigues físiques. Les entitats que han impulsat la iniciativa asseguren que es tracta d'una anàlisi "pionera" a Europa.