Pimec parla amb autònoms de la Catalunya Central sobre la reforma del RETA

Elisabet Bach, presidenta d’Autònoms PIMEC, i Paqui Domínguez, tècnica del Departament Jurídic de la patronal, s'han reunit aquest dimarts amb empresaris i empresàries autònoms de la Catalunya Central al Palau Firal de Manresa per parlar dels principals punts de la reforma del sistema de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de juliol i que comporta un canvi substancial en el model de cotització i en els mecanismes de protecció social del col·lectiu.

En el marc de la jornada, la presidenta d’Autònoms PIMEC ha presentat les propostes de la patronal per a la millora del Reial Decret-llei 13/2022. Ha explicat que cal “millorar el tractament dels supòsits dels autònoms societaris i fer un pas endavant en la protecció del col·lectiu”, revisant els condicionants perquè l’accés a aquesta protecció s’adapti millor a les necessitats de l’autònom. D’altra banda, ha afirmat que “la cotització dels beneficis a les societats mercantils per part dels socis treballadors genera un problema de desigualtat envers el soci capitalista”.

En relació amb les quotes i els trams de cotització, Bach s’ha referit a la necessitat de millorar en la flexibilitat de trams i ha posat èmfasi en la importància que es garanteixi que es podrà mantenir la cotització si així ho decideix la persona autònoma. Pel que fa a la regularització de les quotes, ha exposat una problemàtica rellevant: “El retorn es produeix a molt llarg termini i, per tant, cal millorar aquesta qüestió”, ha afirmat.

Bach ha destacat que per a Autònoms Pimec la reforma que s’ha dut a terme és un punt de partida i ha reiterat que “cal treballar durant el període transitori per tal que les condicions de càlcul de les quotes s’ajustin al màxim possible a la realitat de les persones autònomes”.

Aquesta sessió és part de les trobades Pimec Cafè en les quals Bach dona a conèixer a diferents punts del territori català els principals punts de la reforma del sistema de cotització al RETA per donar una major visibilitat als reptes i problemàtiques que han d’afrontar les persones autònomes.