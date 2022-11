Al Moianès, durant el 2020 el nombre d'empreses va augmentar de 6, fins a les 205, respecte al 2019. Si posem la lupa a la facturació, la xifra va incrementar-se de 3 milions, fins als 305. Amb tot, la facturació per càpita va caure de més de 300 euros. El municipi de més facturació per càpita va ser Granera, amb 34.960 euros, seguit per Moià (31.002) i Castellterçol (26.165). El pes més importants d'ingressos se'l va dur la indústria amb un 50,8% del total, seguit del sector serveis (36%).

A continuació, Regió7 t'ofereix el rànquing de les 25 empreses del Moianès amb més xifra de negoci: Escorxador Comarcal Del Moianes SA situada a Moià va facturar 76,1 milions Sosa Ingredients SL situada a Moià va facturar 37,9 milions Casa Mas Alimentacion SL situada a Castellterçol va facturar 37,1 milions Gas-oils Rovira, Sociedad Limitada situada a Moià va facturar 24,3 milions Midsona Iberia SL situada a Castellcir va facturar 13,9 milions Formatgeries Montbru SA situada a Moià va facturar 8 milions Natureco SL situada a Moià va facturar 7 milions Panavi Ohayo SL situada a Moià va facturar 5,4 milions Naturaliment Suquipa SL situada a Castellcir va facturar 4,1 milions Exclusivas Bcn SlL situada a Moià va facturar 3,7 milions Serrama Alimentacion SL situada a Castellterçol va facturar 3,6 milions Granja la Bassola SL situada a Castellterçol va facturar 3,5 milions Graydesa 1988 SL situada a Collsuspina va facturar 3,5 milions Mosaicos Ubasart SL situada a Moià va facturar 3,2 milions Pinsos el Vila SL situada a Calders va facturar 3 milions Textil Bch SA situada a Moià va facturar 2,9 milions Comercial Safaja SL situada a Sant Quirze Safaja va facturar 2,6 milions Paviplanas SL situada a Granera va facturar 2,2 milions Casa Amella Bio Food SL situada a Castellterçol va facturar 1,9 milions Rometa SA situada a Moià va facturar 1,8 milions La Moianesa SL Moià va facturar 1,8 milions Ecoviand de Brugarolas SL situada a Moià va facturar 1,7 milions Rodi Moia SL situada a Moià va facturar 1,7 milions Exclusivas Tocaver SL situada a Sant Quirze Safaja va facturar 1,5 milions Olle Camprubi SL, situada a Santa Maria d’Oló, va facturar 1,5 milions