El Govern català negocia amb Seat una "aportació" que complementi les ajudes de la primera aportació del PERTE del vehicle elèctric. Així ho ha anunciat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, que ha detallat que estan "acabant de concretar calendaris i xifres" amb la companyia, amb qui han treballat "colze a colze" durant l'últim any per tal que l'electrificació de la planta de Martorell sigui una realitat. A més, Mas també ha reclamat a l'Estat poder gestionar la segona línia d'ajuts del PERTE. "És impensable que els recursos ja aprovats per la Unió Europea no s'estiguin desplegant", ha criticat la consellera d'Economia. "No podem entendre que no s'hagin assignat", ha afegit.

Mas ha recordat que hi ha projectes "molt importants" de futur que estan pendents de les ajudes del PERTE. "Reclamem a l'Estat que es mogui ràpidament per fer una nova assignació", ha defensat la consellera d'Economia. Per la seva banda, l'executiu espanyol preveu que la segona convocatòria es publiqui durant el 2023. Tot plegat arriba després que aquest dimecres Seat hagi confirmat que el grup Volkswagen accepta els 397 milions d'euros que li assigna el PERTE del cotxe elèctric. Així, el grup ha ratificat que electrificarà les plantes de Martorell i Landaben (Pamplona) i instal·larà la gigafàbrica de bateries a Sagunt. Per la seva banda, Mas també ha recordat que del projecte Future: Fast Forward de Seat se'n beneficiarà l'empresa sud-coreana ILJIN Materials, que començarà a operar la primavera del 2025 a Mont-roig del Camp. "Va ser la Generalitat qui va posar en comú aquestes dues empreses per reforçar encara més el projecte de Seat", ha dit Mas. La consellera d'Economia també ha celebrat que el 'hub' d'electromobilitat que aspira a reindustrialitzar les plantes de Nissan a la Zona Franca de Barcelona –QEV i BTech- hagi acceptat els recursos del Ministeri d'Indústria. Així mateix, ha indicat que la Generalitat "està treballant" perquè "alguns elements finals" de la resolució d'aquest projecte "surtin adequadament".