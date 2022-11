L’afiliació creix l’octubre a la Catalunya central per sota de la mitjana catalana

El mes d’octubre es va tancar al conjunt de Catalunya amb un increment d’afiliacions del 2,6%. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar a tot el territori, excepte a sis comarques i l’Aran, en relació amb l’any anterior, segons les dades provisionals fetes públiques aquest dimecres per l’Institut d’Estadística de Catalunya. En les comarques de la Catalunya central, el nombre d’afiliats també va anar a l’alça, però ho va fer per sota sempre de la mitjana catalana. Només el Bages, amb un augment del 2,1% del nombre de persones afiliades, que va deixar el total comarcal en 74.829, es va acostar al 2,6% nacional. En la resta de casos, els aumgents van ser tots per sota del 2%: l’Anoia amb un 1,9%; el Moianès, amb un 1,4%; la Cerdanya, amb un 1,1%, el mateix percentatge que al Berguedà; l’Alt Urgell amb el 0,9%; i al Solsonès amb el 0,8%.

El nombre d’afiliats va caure a la Ribera d’Ebre, l’Aran , Garrigues, Noguera, Priorat i Terra Alta. En cinc comarques, però, el creixement va estar pe sobre de la mitjana catalana (Baix Penedès -3,4%), Barcelonès -3,3%, Alt Camp i Selva -2,8%- i Tarragonès -2,7%-). El Bages es a situar en la dotzena posició en el rànquing català, per sota també del Baix Camp (2,4%), Gironès (2,3%), Garrotxa (2,3%), Terra Alta (2,2%) i Maresme (2,2%).

Al Bages, l’octubre es va cloure amb 40.248 homes afiliats i 34.581 dones, el que suposa, en termes percentuals, el 53,8% i el 46,2%, respectivament. Respecte del mateix mes de l’any anterior, aquestes xifres van experimentar un increment del 2,2% en el cas dels homes i del 2% en el de les dones.

Per edats, el major increment respecte del mateix període de l’any passat es va registrar a la comarca en els menors de 30 anys, amb un augment del 6,2%, fins als 12.630 afiliats. En la franja de 55 anys i més l’increment també va ser molt notable, del 4,4%. Menor va ser en la franja anterior, de 45 a 54 anys (3,8%), mentre que va caure el 2,4% en la de 30 a 44 anys.

Per nacionalitats, la població estrangera va augmentar l’afiliació el 9,2%, mentre que l’espanyola ho va fer tan sols l’1,2% respecte de l’octubre del 2021. D’aquesta mantera, el nombre d’afiliats estrangers al Bages és de 8,482, l’11,3% del total comarcal. Per la seva banda, Cerdanya, Berguedà i Moianès van veure incrementar el nombre d’afiliats estrangers per damunt de la mitjana catalana el mes d’octubre: la Cerdanya, el 13,8% (la segona comarca en creixement, per sota de l’Alta Ribagorça), el Berguedà, el 12,2% (la tercera del país) i el Moianès, l’11%.

Per sectors, al Bages l’afiliació va incrementar interanualment a la indústria (4,1%), a la construcció (3,9%) i als serveis (1,5%) i va caure en l’agricultura (-2,5%). D’altra banda, la comarca es va situar en el 18,4% de parcialitat (les dones, amb el 26% i els homes amb l’11%) i amb un 15,2% de parcialitat (les dones, el 17,4% i els homes el 13,1%).

Les dades a Catalunya

En el conjunt català, el mes d’octubre el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social va augmentar en 45.544 i el d’homes en 42.188, fet que suposa augments interanuals del 2,9% i 2,4%, respectivament. Tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte els afiliats de 30 a 44 anys (-0,7%). Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,7% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte a la Ribera d’Ebre, les Garrigues, la Noguera i Aran. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 6,5%, i on ha estat més elevat és al Pallars Sobirà i al Garraf (11,9% i 8,5%, respectivament). Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,7% a Catalunya al mes d’octubre, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i només han augmentat a 2 comarques: la Garrotxa (1,7%) i el Barcelonès (1,2%), mentre que a Aran (-5,0%) és on més disminueix. Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,0%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-1,1%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,3% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques excepte al Pallars Sobirà, on es mantenen estables. L’augment més elevat és el del Baix Penedès (8,6%).

Quant a l’augment interanual dels afiliats estrangers (9,8%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (1,3%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran. Aquestes variacions representen 37.475 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 50.257 més de nacionalitat estrangera, al conjunt de Catalunya. A l’octubre i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat espanyola disminueixen a 12 comarques i Aran, mentre que els estrangers només disminueixen lleugerament a la Noguera.

Els sectors

Per sectors d’activitat, la construcció ha augmentat un 3,4% interanual, el més elevat de tots els sectors en nombres relatius, que representa 7.386 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat en 36 comarques, i en nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.406), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el del Pallars Jussà (5,6%). El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 80.623 afiliacions a l’octubre respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 2,9%. El nombre d’afiliacions als serveis disminueix a 5 comarques i Aran, les més accentuades són a la Ribera d’Ebre (-1,4%) i a Aran (-1,2%). Els augments més elevats, en nombres absoluts, han estat al Barcelonès (30.469), el Baix Llobregat (7.357) i el Vallès Occidental (6.711); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Baix Penedès (3,7%) i el Garraf (3,5%). El sector industrial ha augmentat un 1,3% el nombre d’afiliacions a l’octubre en relació amb un any enrere (6.301 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a la majoria de comarques, excepte a nou, encapçalades per la Ribera d’Ebre (-5,1%). D’altra banda, el creixement més elevat en nombres relatius és a la Garrotxa (5,9%) i a l’Alt Empordà (5,3%), en relació amb un any enrere. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (822), Osona (808), i el Bages (721). L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (-1.426), fet que representa una disminució del 2,6% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a totes, excepte a 8 i a Aran. En nombres absoluts, la disminució més elevada és al Montsià (-120 afiliacions) i al Maresme (-115 afiliacions), mentre que l’augment més elevat és el de la Selva (18 afiliacions).

Al mes d’octubre, el 19,7% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, i manté el grau de parcialitat en una proporció inferior al 20%. En el cas de les dones, la proporció és del 27,0%, més del doble que la dels homes (12,5%). La Cerdanya (23,3%), el Solsonès (22,6%), i el Barcelonès (22,1%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (13,5%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional. L’Alta Ribagorça és la comarca amb la proporció més alta de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri Al mes d’octubre la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 14,2%, 11,6 punts menys que un any abans, i segueix la tendència de reducció iniciada des del novembre del 2021. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (22,7%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (11,1%), que és el més baix.