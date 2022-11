El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a l'octubre va pujar un 0,3% a tot Catalunya respecte del mes anterior, malgrat que va baixar en 15 comarques. Segons l'Idescat, la variació mensual més elevada es va registrar al Montsià (+1,7%), mentre que els descensos més accentuats van ser a l'Alta Ribagorça (-3%), l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva (-2,9%, respectivament). En comparació amb l'any passat, el nombre d'afiliats va augmentar un 2,6% a l'octubre a tot Catalunya, excepte en sis comarques i l'Aran. Concretament, les comarques més creixents van ser el Baix Penedès (3,4%) i el Barcelonès (3,3%), mentre que les que més van baixar van ser la Ribera d'Ebre (-1,6%) i l'Aran (-1,4%).

Amb tot, l'octubre va tancar a Catalunya amb 3.436.985 persones afiliades a la Seguretat Social. Segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), per sexe l'augment interanual del nombre d'afiliats va ser més elevat en les dones (2,9%) que en els homes (2,4%). En xifres absolutes, van suposar 45.544 afiliades i 52.188 afiliats més.

Per edats, al conjunt de Catalunya tots els grups d'edat van augmentar el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere excepte el grup comprès entre els 30 i els 44 anys, que va baixar un 0,7%. L'Idescat també destaca els afiliats menors de 30 anys, que van pujar percentualment per sobre de la resta d'edats, fins a representar el 16,7% del total de persones afiliades.

Pel que fa als afiliats estrangers, en comparació amb l'any passat van augmentar un 9,8%, percentatge superior a l'1,3% de persones d'origen espanyol. En termes absoluts, significa que es van afiliar 50.257 persones més de nacionalitat estrangera i 37.475 de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya.

Per sectors, en relació amb el mateix mes de l'any anterior la construcció és on més van pujar els afiliats, amb 7.386 persones més que el mateix període del 2021. Els serveis, que concentren el 78,7% de les afiliacions, van pujar un 2,9% i la indústria un 1,3%. En canvi, l'agricultura és l'únic sector que en termes interanuals va baixar el nombre d'afiliacions, fins a 1.426 en xifres absolutes, és a dir, un 2,6%. El Montsià (-120) i el Maresme (-115) van encapçalar la baixada en aquest sector.