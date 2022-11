La creació d'empreses puja un 16% anual al setembre a Catalunya

La creació d'empreses a Catalunya va augmentar un 16% al setembre en comparació amb el mateix mes del 2021, fins a les 1.276, segons el registre de Societats Mercantils de l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera el nombre de noves societats va tornar a créixer en el novè mes de l'any després de tres mesos consecutius de baixada. En termes absoluts, Catalunya es va situar al setembre com la segona comunitat autònoma de l'Estat amb major nombre de societats mercantils creades, només superada per Madrid (1.708). D'altra banda, pel que fa a les dissolucions d'empreses, van créixer un 6,7%, fins a les 80. D'aquestes, 59 ho van fer de manera voluntària, 11 per fusió i 10 per altres causes.

A més, durant el setembre a Catalunya fins a 455 empreses van ampliar capital, per un import de 249,7 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat en el novè mes de l'any es van crear 6.838 societats mercantils, un 3,3% més que en el mateix període del 2021. Així mateix, se'n van dissoldre 1.430, un 11,8% més. Pel que fa a la variació mensual, respecte de l'agost a l'Estat es van crear un 15,8% més d'empreses, mentre que les dissolucions van caure un 8,2%. Per activitat econòmica, a l'Estat gairebé dues de cada 10 noves societats van ser del sector comerç. Un 16,7% van ser immobiliàries, financeres i assegurances i un 12,9% de la construcció. En les dissolucions, el comerç també va encapçalar el rànquing, ja que un 17,7% de les empreses van ser d'aquest sector.