ICL Iberia manté els treballs d’aprofitament de sal dels dipòsits salins de Sallent i aquesta setmana ha fet la primera venda de material provinent al 100% del dipòsit de la Botjosa, d'acord amb el Pla de Restauració en curs, segons ha comunicat l’empresa.

És una càrrega de 4.000 tones de sal purificada que es carregarà en un vaixell a la terminal portuària de la companyia al Port de Barcelona i que els pròxims dies s'enviarà a Holanda per ser utilitzada per al desglaç de carreteres. Consisteix en sal purificada molt fina que s'ha tractat amb aquesta finalitat a la planta de Sallent i que s'adequa a l'estàndard del nord d'Europa.

Segons la companyia, «amb la voluntat d'apostar per l'economia circular, lCL continua buscant nous mercats per incrementar la comercialització de sal extreta dels seus dipòsits». Afegeix que «l'empresa ha ampliat l'equip de vendes de sal amb l'objectiu de potenciar la comercialització d'aquest producte amb nous mercats i clients». ICL reporta que els darrers mesos la companyia ha posat al mercat una part de la sal provinent de la Botjosa, inicialment barrejant-la amb sal provinent de les instal·lacions de Súria i ara, per primer cop, provinent al 100% de la Botjosa.

L’empresa explica que la sal dels dipòsits de Sallent es va començar a comercialitzar l'any 2020 després de diverses proves i un cop es van obtenir els corresponents permisos i, en la fase següent, ICL ha accelerat l'extracció de la sal del dipòsit de la Botjosa al llarg d'aquest any, fins a extreure’n i retirar-ne més de 200.000 tones.