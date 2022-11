Calaf, Castellbell i el Vilar, Collsuspina i Fonollosa es beneficiaran d'ajuts a la transició energètica

Calaf, Fonollosa, Collsuspina i Castellbell i el Vilar són els quatre municipis de la Catalunya central beneficiats per l'ampliació de 350 milions del programa DUS 5.000 per a projectes de transició energètica en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants, que impulsa el ministeri per a la Transició Econòlica i el Repte Demogràfic . En total, 31 municipis catalans de menys de 5.000 habitants es beneficien d’aquesta ampliació, que ara ja suma un total de 675 milions per al conjunt de l’Estat. L'ampliació duplica el pressupost desplegat fins ara i multiplica per nou la quantia inicial.

Els 31 municipis catalans d'un total de més de 300 expedients inclosos en el primer paquet sumaran ajudes per més de 5,2 milions milions d'euros. El major import correspon a Calaf, amb un projecte integral per a la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior del municipi, que rebrà 1.231.690,46 euros. La de menor import és la d'Amer, a la comarca de La Selva, amb 25.794,772 euros, per a la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu en l'equipament Ca Bols i per a autoconsum individual en l'equipament de la llar de jubilats en el municipi.

Fonollosa rebrà 428.523,60 euros per al projecte integral de reforma de l'enllumenat públic; Collsuspina en rebrà 28.962,56 euros per a la iInstal·lació fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu en la coberta d'un edifici municipal; mentre que Castellbell i el Vilar entra en un paquet de nou municipis que rebran un ajut global de 100.690,35 euros per a la promoció de la mobilitat de vianants.

Fonts del Ministeri afirmen que el programa desenvolupat per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) ha estat un èxit. Va arrencar fa un any amb 75 milions d'euros i, al poc, vist l'enorme interès de les entitats locals, es va ampliar fins a 325 milions d'euros. En data d'avui, s'han presentat més de 2.900 expedients, de manera que s’ha superat àmpliament el pressupost disponible.

D'aquests 2.900 expedients, 1.014 entraven en el pressupost ampliat amb el qual es comptava fins ara. Entre els projectes presentats destaquen més de 600 d'autoconsum, més de 400 d'enllumenat exterior, més de 300 d'eficiència energètica o climatització renovable i més de 200 de mobilitat sostenible.

La nova ampliació permetria donar resposta a gairebé 1.000 nous expedients presentats que estaven en llista d'espera, fins a gairebé 2.000 expedients, que suposen més de 3.500 actuacions o projectes. Una vegada realitzada l'ampliació, els serveis tècnics poden procedir a analitzar aquests expedients que, sempre que compleixin els criteris establerts en les bases, podran ser adjudicataris de l'ajuda sol·licitada.

Gràcies a aquesta ampliació, el programa arribaria a gairebé 1.800 municipis de repte demogràfic, que sumen una població de més de 2,3 milions d'habitants i en l'última dècada han perdut el 5% de la seva població.

Arribaria a més a municipis de totes les comunitats autònomes: destaquen els més de 450 a Castella i Lleó, prop de 200 a Castella-la Manxa i més de 100 a Extremadura, Andalusia, Catalunya i Aragó.

Per la definició dels municipis de repte demogràfic, la convocatòria s'orienta a municipis de menys de 5.000 habitants, o municipis de fins a 20.000 habitants, quan totes les entitats singulars d'aquests municipis tenen menys de 5.000 habitants i es localitzen fora d'àrees urbanes.

Els resultats d'aquestes convocatòries revelen l'elevat interès dels petits municipis del nostre país per impulsar la transició energètica com a eina per a crear activitat i ocupació, millorar el benestar i els comptes públics, i combatre el repte demogràfic.