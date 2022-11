El dissabte 26 de novembre tindrà lloc la sisena edició de l'Abadal Wine & Gastro Experience. Aquesta nova edició ve acompanyada de novetats, com una nova barra de Vins de Col·lecció, per poder degustar en exclusiva algunes de les joies vinícoles del celler (alguna anyada antiga i alguns vins de petites produccions). Quant als tastos i a les experiències gastronòmiques, els visitants podran gaudir de nous maridatges, com el Maridatge d'equilibris: vins Abadal amb fumats Carpier; Platets de tardor i la cuina del vi; el Dinar gastronòmic de Fusió amb Mutsuo Kowaki i el Dinar gastronòmic d'Autor amb Ca l'Amador.

Com a cloenda de l'Abadal Wine & Gastro Experience, a 2/4 de 9 del vespre s'oferirà un Sopar gastronòmic d'harmonies, contrastos i petits tresors de vi. Serà, afirma el celler, "un diàleg a tres veus": una experiència gastronòmica d'autor amb el xef Jordi Llobet i amb els enòlegs Ramon Roqueta i Miquel Palau, "per gaudir amb els cinc sentits d'una cuina creativa maridada amb alguns dels vins més exclusius del celler i explicades en primera persona". Durant tota la jornada, que se celebrarà de d'11 a 20h, els visitants podran trobar el ja tradicional mercat nadalenc del celler amb noves propostes de paradistes, gastronòmics i d'artesania; l'Espai Gastro Bar amenitzat amb tres actuacions musicals en directe; visites al celler, i algunes propostes per als més menuts. També s'oferiran altres tastos i maridatges gastronòmics com Formatges i vi. Artesania i territori; Tòfona i vi: un joc d'intensitats, sabors i aromes; la Bella Itàlia: degustació de platets italians amb vins Abadal; Tinta, Dolç i Vi o Tast Gourmet: tonalitats de mar i muntanya.