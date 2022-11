Mor als 54 anys Rosaura Querol, copropietària d'Els Noguers de Manresa

Rosaura Querol Estragués, copropietària juntament amb la seva germana Anna del restaurant i hotel Els Noguers de Manresa, va morir dijous a la capital del Bages a conseqüència d'una malaltia. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia al tanatori de Mémora de la capital del Bages.

Nascuda el 20 de febrer de 1968 a Manresa, Rosaura Querol va estudiar al col·legi Oms i de Prat i de ben jove ja va evidenciar la seva passió per la restauració. De fet, com recorda la seva germana Anna, la família va apostar per posar en marxa el negoci d'Els Noguers per la vocació de la finada. El complex dels Trullols va obrir portes el 1983 com a restaurant i quinze anys més tard ho va fer l'hotel. Des de pràcticament l'inici, Rosaura Querol va portar les regnes d'un negoci que s'ha consolidat com l'única oferta hotelera de pes a Manresa, avui amb 30 habitacions més dotze de l'hostal originari. "Obrir un restaurant sempre havia estat la seva il·lusió", recorda la seva germana, que ara es fa càrrec del negoci familiar.

Rosaura Querol, una gran amant dels viatges, era actualment vicepresidenta de l'associació d'empresaris del polígon dels Trullols.