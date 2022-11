El Bizbarcelona és una fira organitzada per Fira Barcelona que ofereix als emprenedors solucions per fer enlairar les seves idees, trobar noves destinacions per als seus negocis o rutes innovadores per a les seves empreses. Es realitzen conferències, taules rodones i reunions entre emprenedors, inversors i assessors, entre altres activitats. Els participants en aquestes activitats són representants d’entitats financeres, assegurances, institucions públiques, franquícies i xarxes socials.

Doncs bé, en aquest marc, aquesta setmana, s’han distingit les activitats públiques al servei de l’emprenedoria. I l’Ajuntament de Manresa és l’únic que ha obtingut dues distincions. Una pel programa SOS Mentoring, promogut per la DIBA. Manresa s’ha situat en cinquena posició amb més parelles de mentors que acompanyen els projectes. I una altra distinció ha estat per assolir, en el programa Reempresa, el tercer lloc de 35 ajuntaments, amb l’obtenció de 8 casos d’èxit i 20 empreses cedents.

El programa de Mentoratge és una iniciativa promoguda conjuntament amb Autoocupació (www.autoocupacio.org) i la Diputació de Barcelona que facilita que empresaris/àries i professionals puguin compartir la seva experiència en gestió de negocis, mitjançant un voluntariat d’un any, amb persones que estan començant a emprendre o que, tot i portar un temps, volen fer un pas més en la consolidació dels seus projectes empresarials. El mentoratge es basa en un suport personalitzat, basat en la confiança i la reflexió. CEDEM Manresa ha gestionat un total de 5 relacions de mentoratge durant dos anys. Tots ells ha servit per créixer o consolidar amb èxit el projecte empresarial.

Juntament amb els programes de mentoratge, el CEDEM ofereix altres vies de suport per a emprenedors i projectes en fase inicial fins a 5 anys (CEDEMplus), per a pimes de més de 5 anys (Accelera el Creixement), per a emprenedors i micropimes del sector moda (Futur Mod), per a autònoms i microempreses (Consolida’t) i per a restauració, comerç i turisme (Reactiva).

L’altre programa pel qual s’han premiat els bons resultats de Manresa és el de Reemprendre. En aquest cas, sempre hi ha una doble necessitat que el programa ajuda a confluir. D’una banda, empreses que, per raons de jubilació, malaltia i manca de continuïtat, podrien tancar les portes quan tenen un producte o un servei plenament consolidat en un mercat determinat. De l’altra, gent amb esperit emprenedor que potser no està en disposició d’engegar des de zero una empresa, però que es veuria amb cor de portar-ne una que ja està engegada. El CEDEM de l’Ajuntament de Manresa disposa d’un sistema d’intermediació entre empresaris que volen cedir la seva empresa (cedents) i emprenedors que volen adquirir una empresa en funcionament (reemprenedors). Aquest projecte impulsat per la patronal Cecot en col·laboració amb la Fundació CPAC i la Diputació de Barcelona funciona a tot Catalunya. El programa de Reempresa ofereix assessorament individual per a l’elaboració del Pla de Cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord.

A part d’aquests programes premiats, el CEDEM desenvolupa multitud d’iniciatives per tal d’engegar, consolidar i desplegar el teixit empresarial de casa nostra. Descriure’ls totes seria carregós en un sol article. Només citaré el paper del Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de Manresa, que només durant el 2021 ha gestionat 87 altes d’empresa. Aquesta oficina tramita la constitució d’empreses de manera telemàtica i gratuïta. Manresa ha estat el tercer punt de la demarcació de Barcelona que ha registrat més altes, darrere de Castelldefels (156 altes) i la Mancomunitat Penedès-Garraf (135 altes). En total a la demarcació de Barcelona hi ha 45 punts PAE i estan impulsats per la Diputació. Va començar a funcionar l’estiu del 2014 a les instal·lacions del Palau Firal.

L’equip humà que hi ha darrere de totes aquestes iniciatives és clau per al seu èxit. I quan hi ha segments o projectes de l’administració que funcionen és just reconèixer-ho, ja que tants de cops es cau en la crítica fàcil a tot allò públic. També éÉ clar que els equips humans públics multipliquen la seva eficiència i el seu entusiasme si al davant coincideix que hi ha una responsable política amb criteri i passió. És el cas de la tinent d’alcalde Cristina Cruz, sindicalista però amb visió estratègica de l’emprenedoria. Aquesta setmana Manresa ha rebut un merescut reconeixement en el seu vessant emprenedor.