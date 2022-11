Diversos centenars de transportistes s'han manifestat aquest dilluns al matí al centre de Madrid en el primer dia d'aturada del sector en la vaga indefinida convocada a tot Espanya per exigir el compliment dels acords assolits després de l'aturada del març. Els manifestants, mobilitzats per la Plataforma en Defensa del Transport, han iniciat la marxa passades les 10 hores a Atocha, davant del Ministeri d'Agricultura, i han acabat la protesta a Nuevos Ministerios, on hi ha la seu del Ministeri de Transports. A la concentració, s'han proferit crits exigint la dimissió de la titular de Transports, Raquel Sánchez, i de la resta de l'executiu de Pedro Sánchez.

Pel que fa a la incidència de la vaga a Catalunya, fonts de Mercabarna han destacat que el funcionament ha estat "normal" en el primer dia de l'aturada. Aquestes fonts han informat Europa Press que els camions aparcats són "els de cada dilluns" i que no hi ha hagut piquets informatius ni incidents a les entrades del recinte.

A Madrid la concentració ha estat menys multitudinària que la celebrada al març amb motiu de l'anterior aturada, però el president de la Plataforma, Manuel Hernández, ha avisat en una atenció als mitjans a l'inici de la concentració que malgrat ser titllats de minoria hi podria haver desabastiment si l'aturada indefinida s'allarga.

En aquest sentit, Hernández ha reclamat "responsabilitat" al Govern espanyol i espera que el Ministeri de Transports es posi en contacte amb ells. El president de la Plataforma ha explicat que no hi parlen des de dijous. "No volíem tornar a convocar una aturada, però estem veient que la involucració de l'administració està sent nul·la en la voluntat que la llei es compleixi", ha dit.

Les principals associacions de camioners, entre les quals el Comitè Nacional del Transport per Carretera, no secunden l'aturada ni els sindicats majoritaris, la UGT i CCOO. El Ministeri de Transports ha defensat reiteradament que els convocants són minoria i que el Govern espanyol està complint els compromisos adoptats que van posar fi a l'anterior protesta del sector.

Fonts del Ministeri de l'Interior han explicat que l'aturada s'ha desenvolupat amb normalitat en nodes, centres logístics i vies de comunicació i han destacat que els distribuïdors han destacat una normalitat absoluta.

Per la seva banda, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha celebrat la poca incidència de l'aturada de transportistes convocada per la Plataforma en Defensa del Transport. "El seguiment és escàs i minoritari. La normalitat és la tònica a les vies i carreteres, i també als principals punts de distribució", ha assenyalat Sánchez en una entrevista a 'La Sexta'. "Això demostra que l'àmplia majoria del sector del transport de mercaderies vol treballar i reconeix els avenços que s'han fet", ha continuat la titular del Transports, que ha fet una crida a la responsabilitat i ha insistit que la vaga no està "justificada" per l'esforç que ha fet el govern els darrers mesos per millorar les condicions laborals dels transportistes.

"Cap reivindicació pot plantejar-se al preu de danyar greument els interessos d'altres sectors econòmics i del conjunt de la societat", ha criticat Sánchez en l'obertura del 3r Simposi de l'Observatori de la Mobilitat i les Ciutats. "Hem donat resposta i satisfet moltes de les reivindicacions històriques dels transportistes per així garantir que treballen en unes bones condicions. I també hem implementat i introduït ajudes significatives", ha recordat la ministra de Transports, que ha tornat a estendre la mà al sector. "Estem disposats a seguir treballant i aprofundint en aquelles mesures necessàries per tal que la vigència d'aquestes modificacions arribin al seu màxim recorregut", ha apuntat Sánchez.

Sobre la denúncia de molts transportistes que encara treballen a pèrdues, la ministra de Transports ha estat clara i ha demanat que ho denunciïn. "Tenim un instrument que garanteix que això no sigui així. En cas que es produeixin incompliments de la normativa el que han de fer els camioners i transportistes és denunciar: per la via formal o a través de la bústia anònima", ha comentat Sánchez, que igualment ha posat sobre la taula el pla d'inspeccions impulsat pel seu ministeri. "Justament ara l'estem revisant per detectar incompliments de les lleis de costos i de càrrega i descàrrega, amb la col·laboració de les CCAA", ha puntualitzat la titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

La Llei de Mobilitat, "abans que acabi l'any"

Finalment, Sánchez ha avançat que l'avantprojecte de la Llei de Mobilitat veurà la llum al Consell de Ministres "abans que acabi l'any". "Aquesta llei fomentarà la mobilitat i incrementarà la productivitat, per això tindrà una influència rellevant per al conjunt de l'economia i incidirà en la col·laboració entre administracions", ha assegurat la ministra de Transports, que ha fet ressaltar que -amb la nova llei- serà obligatori que cada nova obra tingui un rigorós estudi de rendibilitat socioeconòmica i una avaluació posterior. "Mai més es construiran aeroports sense avions o estacions de ferrocarril enmig del no res", ha conclòs Sánchez.