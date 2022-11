El nombre d'empreses del sector de les 'smart cities', companyies centrades a donar solucions intel·ligents per a la gestió urbana de la ciutat, va créixer el 7,3% a Catalunya el 2021 en comparació del 2018, segons dades difoses per Acció. Avui dia, el territori compta amb 471 empreses del sector que facturen un total de 10.445 milions d'euros, el7,5% més que abans de la pandèmia. Aquestes xifres són fruit d'un informe elaborat per Acció fet públic aquest dilluns amb motiu de la celebració de l'Smart City Expo World Congress, que comença aquest dimarts a l'Hospitalet de Llobregat. Segons aquest document, el sector ocupa 46.077 llocs de treball a Catalunya, el 2,3% més que abans de la pandèmia, i representa el 4,3% del total del PIB català.

Entre d'altres, l'informe també assenyala que el 26% de les empreses del sector són emergents i que la majoria (57%) exporten els seus productes i serveis. A Catalunya, el sector està format principalment per empreses dedicades a l'entorn urbà (il·luminació, espais verds, equipaments urbans, construcció i materials, etc.), la mobilitat, el medi ambient, la qualitat de vida, 'l'smart government' i la seguretat. Segons apunten les dades d'Acció, es tracta de companyies fabricants de productes (23,1% del total), desenvolupadores de software (22,5%), proveïdores de serveis (14,6%) i consultories (10,8%), principalment.