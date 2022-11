Més de 120 arquitectes es van trobar divendres a Món Sant Benet per celebrar la seva festa patronal, organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de les Comarques Centrals, que no s’havia pogut fer des de l’any 2019 a causa de la pandèmia. Durant l’acte, es va reivindicar la professió d’arquitecte i es va posar en valor la força de la Demarcació de les Comarques Centrals, que va néixer fa 5 anys de la unió de les delegacions del Bages- Berguedà i Osona i que actualment inclou Bages, Moianès, Berguedà, Anoia i Osona.

La festa va començar a la tarda amb visites guiades per Món Sant Benet i, seguidament, va tenir lloc l’acte institucional, en què es va fer un reconeixement als fundadors i exdelegats de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC, als qui complien 25 anys de la seva col·legiació i als col·legiats d’enguany. Manel Alcubierre, secretari del COAC-CC, va donar inici a l’acte i va destacar la importància de reforçar les relacions i implementació del Col·legi al territori “per donar les mateixes oportunitats a tots els membres”.

Per la seva banda, Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC, va destacar en el seu parlament que “som una de les 6 demarcacions del COAC, des del 2018. Una gran passa endavant, que tanca l’època de més de 30 anys com a delegació del COAC a Barcelona”. I va apuntar que algunes de les línies estratègiques per als propers anys són treballar per la governança de la institució, l’apropament als joves arquitectes i donar una visió femenina al Col·legi.

En la seva intervenció, Guim Costa, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, va remarcar que “les demarcacions són l’engranatge que ens lliga amb tots els arquitectes que treballem per tot el territori. I a tot arreu som importants”.

També van intervenir en l’acte Jacint Raurell i Josep Maria Sarrate, els dos primers delegats fundadors, que van explicar l’inici de les delegacions d’Osona i Bages- Berguedà i com van unir forces per crear l’actual Demarcació de les Comarques Centrals.

Per la seva part, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, va fer una crida als arquitectes a treballar per aconseguir “un planeta i unes ciutats més sostenibles, i que la gent vegi viable retornar a materials naturals per a la construcció”.

La vetllada també va tenir la participació de Francesc Xavier Rehues, subdirector general de Coordinació Urbanística de la Generalitat; Marc Aloy, alcalde de Manresa, i els regidors d’Urbanisme de Manresa, Vic i Sant Fruitós de Bages, David Aaron López, Fabiana Palmero i David Uró.

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, creada l’any 2018, té seu a Vic i a Manresa, i un total de 461 arquitectes col·legiats.