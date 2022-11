El manresà Francesc Santasusana és el nou president del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya irelleva en el càrrec Jordi Triola, president del Col·legi de Girona. Santasusana, que va rebre el suport dels presidents dels altres tres col·legis catalanes, exercirà el càrrec durant l’any vinent per “continuar avançant a dotar de continguts i serveis el Consell”, segons va manifestar el nou màxim responsable de la institució.

Santasusana destaca “la bona entesa que mantenim els quatre col·legis catalans i que permet impulsar el Consell per dur a terme iniciatives conjuntes en favor dels interessos de la mediació catalana”. Per al president del Col·legi de Barcelona “la unitat d’acció, la capacitat de compartir esforços i idees ens fa més fortes”.

El Consell és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus objectius. Constitueix l’òrgan representatiu i executiu superior de la totalitat dels col·legis de mediadors existents a Catalunya. Els seus objectius són coordinar els col·legis que l’integren, representar la professió dins de l’àmbit de Catalunya, compilar i elaborar les normes deontològiques de la professió, representar l’activitat dels mediadors d’assegurances titulats adscrits a qualsevol col·legi que comprenen el Consell i defensar els interessos professionals dels col·legis o dels col·legiats quan tinguin àmbit o repercussió a Catalunya.

Les funcions del Consell són vetllar pel compliment per part dels col·legis de les disposicions legals, normes estatutàries i resolucions del mateix Consell; fomentar, crear i organitzar amb caràcter supletori institucions, serveis i activitats; dirimir els conflictes que es puguin suscitar entre els diferents col·legis; intervenir en via de conciliació o arbitratge en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre col·legiats, quan siguin de diferents col·legis; informar de totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat de Catalunya; tenir la representació i defensa de la professió davant els òrgans de l’Administració de Catalunya, institucions, entitats i particulars, participant en juntes i organismes consultius; tenir la representació plena i defensa de la professió davant tota classe d’òrgans jurisdiccionals; i promoure la celebració de congressos per a l’estudi dels temes i problemes d’importància general, entre d’altres.