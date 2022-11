Manresa ha acollit aquesta tarda la jornada “Reglament de la Llei de facilitació activitat econòmica”, dirigida al sector empresarial de la Catalunya central. L’objectiu de la sessió ha estat explicar les novetats que aporta el Decret 131/2022, del reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, i l’impacte que suposa el seu desplegament.

L’acte, que ha tingut lloc al Palau Firal de la capital del Bages, ha estat presentat per Maria Teresa Clotet Masana, directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Empresa i Treball, i ha tingut la intervenció de Cristina Pruñonosa Bengochea, gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Objectius del Reglament del desplegament de la llei de facilitació

La sessió ha servit per informar els representants de la xarxa empresarial de la Catalunya central sobre les finalitats bàsiques del Reglament del desplegament de la llei de facilitació, com ara concretar el model de relació de les administracions públiques amb les empreses.

A més, s’ha detallat el sistema de funcionament de les eines tecnològiques de la finestra única, els seus mecanismes i com es gestionen les dades relacionades amb l’activitat econòmica, els serveis de pro activitat i la tramitació unificada.

Durant l’acte també s’ha explicat com s’adequa l’estructura i les funcions de l’OGE en el seu rol de frontal de tramitació i com a impulsora de la Finestreta única empresarial (FUE), com es determina el procediment de designació d’un projecte empresarial com a estratègic i com es concreta la regulació de les activitats econòmiques.

Pruñonosa ha destacat que aquest nou model de relació busca que els titulars de les activitats econòmiques puguin disposar d’una visió integral (360º) de les dades associades a les seves activitats econòmiques, establiments i registres amb independència de l’administració responsable, i aportar les seves dades només un cop.

La gerent de l'OGE ha detallat els aspectes que desenvolupa el Reglament de facilitació de l’activitat econòmica i els seus principals objectius: relació digital per defecte: establir que la tramitació i serveis administratius a disposició d’autònoms i empreses siguin digitals per defecte; Canal Empresa com a únic portal: aconseguir que la informació per a l’activitat d’autònoms i empreses estigui unificada en un únic portal electrònic; desplegament del model evolucionat de la FUE al món local. De manera més concreta es persegueix una connexió de les àrees privades de les diferents administracions amb la de Canal Empresa; una actualització del directori d’empreses, establiments i registres; l’impuls de l’estandardització de les dades per fer possible la dada única, la interoperabilitat entre sistemes i organismes i la tramitació unificada; i també la incorporació de l’identificador únic de l’establiment als expedients per garantir a l’autònom o empresari una visió integral de la seva empresa.

La Finestra Única Empresarial millora la relació administració-empresa

Durant aquesta jornada s’ha explicat al món empresarial del Bages que l’aplicació del nou reglament de desplegament de la llei de facilitació comportarà millores a la FUE tant tecnològicament com de control de dades, o simplificació de processos.

En aquest sentit, durant la jornada s’ha explicat que amb els serveis de la FUE les persones usuàries podran gestionar de manera integral i unificada, a través d’un únic punt d’accés, tots els tràmits administratius vinculats a la seva activitat de les administracions públiques catalanes. Els serveis de la FUE estan disponibles per via telemàtica a través del Canal Empresa i les empreses poden obtenir assessorament de forma presencial, mitjançant la xarxa dOGE.

La gerent de l’OGE ha recordat que la FUE és un projecte estratègic impulsat per la Generalitat des del 2011, a través de l’OGE, per propiciar un canvi de model de relació entre empreses i Administració que faciliti l'activitat econòmica, basat en la confiança amb l'empresariat. I que des de la seva posada en marxa ha anat incrementant el seu catàleg de tràmits, alhora que ha ampliat els tràmits disponibles en format electrònic. En aquests anys el catàleg de procediments de la FUE ha passat de 145 procediments l’any 2011 a 698 l’any 2021.

Finalment, Pruñonosa ha exposat que el nombre d’expedients gestionats per l’OGE no ha parat de créixer i ha destacat l’increment exponencial de l’activitat que va suposar l’esclat de la pandèmia i l’aplicació de les mesures covid, i s’ha passat dels 564.506 expedients gestionats el 2020 als més de 520.000 el 2021.