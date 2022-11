El primer cicle FPEmpresa Bages reclama en la seva inauguració «prestigiar» la formació professional

L’Institut Lacetània ha acollit aquest dilluns a la tarda l’acte inaugural de la primera edició de les jornades FP Empresa Bages, una iniciativa nascuda de la Taula de la Formació del Bages i impulsada pel Consell Comarcal que té com a objectiu «difondre l’oferta de formació professional al territori i consolidar els lligams entre els centres educatius i les empreses». Les activitats del cicle, un total d’onze, se celebraran fins al 30 d’aquest mes als diferents centres que imparteixen FP al Bages. En la jornada inaugural s’han presentat la primera «Guia dels perfils professionals dels Cicles Formatius del Bages» i l’estudi «Les necessitats formatives de la cadena de valor de l’automoció al Bages en la transició cap a la mobilitat sostenible». També s’ha celebrat una taula rodona amb diversos projectes de col·laboració entre instituts i empreses vinculats al sector de l’automoció.

En la ponència inaugural de les jornades, han intervingut Francesc Delis, director de l’Institut Lacetània; Cristina Fabregat, consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell; Juan José Torres, director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i Fabián Mohedano, president executiu de la nova agència FPCat. Durant les intervencions inicials, tant Fabregat com Torres i Mohedano han recalcat la rellevància de «prestigiar» la Formació Professional i de trobar fórmules per conciliar aquests estudis amb les necessitats de l’empresa, oimés en uns temps en què el sector empresarial local clama per trobar professionals especialitzats en oficis tradicionals com l’electricitat, la mecànica o la fusteria.

Fabregat ha insistit que el cicle inaugurat aquest dilluns pretén «consolidar els lligams entre la FP i les empreses» i alhora ha reafirmat la necessitat de difondre els cicles formatius tant a la població en general com a les empreses, una necessitat que ha donat com a fruit la primera guia de perfils professionals.

El director del SOC ha fet una breu capbussada històrica en la falta de relació entre el món educatiu i els sectors econòmics, una «desconnexió» del món laboral, ha dit, que prové també en part del «menysteniment» respecte de la Formació Professional que ha perdurat durant dècades. «Cal recuperar la formació de vocacions», ha insistit Torres, per a qui «el món laboral és un espai de doble demanda, de ciutadans i d’empreses», per la qual cosa reclama «contemplar les necessitats» de les empreses en el disseny dels continguts formatius de la FP. Segons Torres, la FP dual ha de permetre «donar la volta» a aquesta desconnexió heretada i les empreses han de poder participar en el disseny dels programes. Per a Torres, la FP dual és un instrument que «potencia la transmissió de coneixement».

Fabián Mohedano ha recordat que l’agència FPCat fa un any i mig que està en ple funcionament, adscrit al departament de Presidència, i que vetlla justament per conciliar els interessos de les persones amb les necessitats de les empreses. Per a Mohedano, cal una formació professional que «busqui respostes integrades» i que promogui una «reconversió en una xarxa única». Mohedano ha apuntat que la Formació Professional «és al centre de la negociació dels pressupostos» de la Generalitat, i ha apuntat que la FP ha d’acabar-se semblant més a l’empresa que a l’escola.

Anàlisi de la formació en automoció al Bages

Durant la jornada s’ha presentat l’informe «Les necessitats formatives de la cadena de valor de l’automoció al Bages en la transició cap a la mobilitat sostenible», encarregat pel Consell Comarcal a la consultora barcelonina OptimPeople i en què s’han entrevistat empreses del sector locals com Maxion Wheels, Masats o Ausa. L’estudi pretén identificar les necessitats de la cadena de valor de l’automoció en l’àmbit de la formació, de la qual conclou que hi ha una «àmplia oferta» a la comarca. Tanmateix, apunta, «les empreses continuen tenint necessitats formatives. Els cursos oferts no s’omplen i hi ha una alta taxa d’abandonament», diu l’estudi. Per als seus autors, hi ha un «problema d’orientació i promoció tant de l’automoció com de la formació professional». El Bages, apunta l’informe, és, després de les quatre comarques de les capitals de demarcació i de les comarques de l’entorn metropolità, el territori que més oferta formativa concentra, el 2,66% del total. Hi ha tres centres que imparteixen aquesta formació específica per a l’automoció: Lacetània, Escola Diocesana i Institut Llobregat.

Quant a la formació per l’ocupació en automoció, al Bages s’ofereixen sis cursos cap dels quals, però, relacionat amb l’automoció. L’estudi apunta que la comarca «està en una posició de desavantatge» en l’àmbit de la formació per l’ocupació, especialment en comparació amb comarques com el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l’Oriental. L’informe afirma que una oferta més àmplia en aquest sentit «permetria el reciclatge de les competències professionals de les persones al Bages», tot i que aquelles que ja compleixin amb els requisits poden obtenir certificats de professionalitat del catàleg del SOC a través de l’acreditació de competències.

Quant a la formació universitària en el sector, el grau en Enginyeria d’Automoció que l’UPC ofereix des del 2017, és el primer grau de la seva categoria en l’oferta universitària pública a Catalunya, uns estudis que donen continuïtat al cicle superior d’Automoció, tot i que l’estudi conclou que falta més continuïtat entre un i altre al territori.

Restaurar un PTV

Posteriorment s’ha presentat un projecte de restauració d'un PTV 250 mitjançant formació dual a càrrec dels alumnes del grau mitjà de Carrosseria del Lacetània i amb la col·laboració de l’empresa Roberlo i del planxista jubilat Jaume Jubert. Jordi Juan, de Roberlo; Cesc Comas, cap del departament d’Automoció del Lacetània; i Antoni Tachó, conseller d’Ausa i propietari del PTV restaurat, han explicat el procediment per a aquest treball, del qual Tachó va destacar especialment «la cultura de l’esforç per aconseguir resultats» dels alumnes participants.

També han intervingut en una taula rodona Miquel Leon, professor d'electromecànidca de maquinària de l'Institut Llobregat; Gerard Pérez i Marc Estruch, estdidants de grau mitjà d'electromecànica del Llobregat; i Xavier Robles, propietari de Tallers Robles. La jornada inaugural s'ha tancat amb un tast de vins de la DO Pla de Bages a càrrec dels alumnes del grua mitja Olis d'Oliva i Vins de la Vedruna d'Artés.

En les diferents jornades d’aquest primer cicle se situaran les necessitats i oportunitats d’una desena de sectors productius i participaran més d’una vintena d’empreses i institucions de la comarca. Els centres participants són l’Institut Lacetània, la Joviat i l’Institut Guillem Catà (Manresa), l’Institut Llobregat (Sallent), l’Escola Vedruna (Artés), l’Institut Castellet i l’Escola Montserrat (Sant Vicenç de Castellet) i l’Escola Diocesana de Navàs. El projecte compta amb el suport de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, de la Direcció General de Formació Professional, de l’Ajuntament de Manresa, de Pimec, de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa i dels sindicats CCOO, UGT i Unió de Pagesos, com a agents col·laboradors, i té el finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.