L'anoienca Munich incrementa el 30,6% la seva facturació el primer semestre de l'any

L'anoienca Munich ha tancat els primers 6 mesos de l'exercici 2022 amb una facturació de 32 milions d'euros el que suposa un creixement del 30,6% respecte al mes de setembre de l'any anterior. L'empresa, que va tancar la facturació de 2021 amb més de 52 milions d'euros continua batent rècords mentre reforça el seu paper dins del món del calçat.

En la millora de l'evolució de la marca de calçat i complements de la X destaca l'increment de l'11% de les vendes del calçat de moda, amb el qual l'empresa ha facturat més de 4 milions d'euros, segons dades publicitades per la igualadina. Així mateix, la venda d'accessoris de moda, especialment les bosses, també ha crescut el 50% fet que demostra, diu l'empresa, "el seu paper cada vegada més rellevant i reforçat dins de la companyia".

L'empresa, que té els seus inicis en el calçat de futbol sala, handbol o boxa, entre d'altres esports, va facturar el passat mes de setembre 6 milions d'euros, el 43% més que l'any anterior.

Munich, que no s'ha limitat als seus esports tradicionalment coneguts, ha continuat consolidant la seva línia STB (categoria lifestyle dins de la línia d'esport) mentre ha apostat per nous horitzons i s'ha obert camí en especialitats com l'hoquei herba i el pàdel. La companyia destaca precisament els resultats dins del terreny de joc d'aquest últim esport, sector en el qual la companyia va triplicar la seva facturació en l'exercici anterior que va tancar amb 1.460.979,81euros de facturació, una quantitat que preveu incrementar en el 50% en el transcurs d'aquest any 2022. Munich continua la seva aposta per aquesta especialitat esportiva i ja ofereix a més de sabatilles també accessoris i tèxtil, línia que és cada vegada més extensa en el seu catàleg.

L'empresa destaca també el rol del retail dins d'aquests primers 6 mesos de 2022, ja que la facturació de botigues pròpies ha millorat el 131% i ha assolit una facturació de més de 2,8 milions d'euros

La igualadina assegura que ha estat l'increment d'obertures de botigues pròpies – a la Maquinista, Bonaire, La Corunya i Parc Sud – i el consolidat increment de les vendes en els seus canals de venda en línia que han permès que la marca pugui continuar obtenint resultats rècords.

Amb les seves botigues pròpies, Munich ha anat creixent gradualment els últims 5 anys i compta avui dia amb 24 punts de venda propis, repartits entre la província de Barcelona i el seu entorn, a més d'Andorra, Mallorca, Madrid, Saragossa, La Corunya i Sevilla, i preveu mantenir la seva estratègia d'obrir establiments en punts estratègics de les principals ciutats espanyoles. Enguany ontempla obrir nous punts de venda als principals aeroports de l'Estat, com Barajas i el Prat.

Munich va néixer el 1939 especialitzada en el calçat esportiu per a futbol sala, handbol i boxa entre d'altres esports. En els últims anys la firma s'ha fet un lloc en l'àmbit de la moda streetwear i ha obtingut un important creixement i consolidació tant en el mercat interior com en l'internacional.