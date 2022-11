El portal immobiliari Pisos.com preveu que el mercat de l'habitatge tendeixi a una certa "moderació" l'any vinent pel que fa al nombre d'operacions. Tanmateix, descarta "grans caigudes" de preus tant al mercat de compravenda com al de lloguer en els mesos vinents. "És a conseqüència d'una demanda que manté l'interès, però que va perdent capacitat de compra i despesa a causa de la inflació", ha destacat el director d'estudis de l'empresa, Ferran Font. Paral·lelament, el portal ha destacat aquest dimecres que la capital catalana és avui una de les grans ciutats on menys creixen els preus dels pisos en venda, situació que no es replica al mercat de lloguer.

"Les previsions per l'any que ve són de moderació però no de grans caigudes. Mercats com el de Barcelona, Girona o Tarragona són molt assentats i tenen xifres d'atur molt positives", ha recordat Font. Pel que fa al volum de transaccions, Pisos.com reconeix que l'any vinent serà difícil repetir les xifres del 2022, un exercici que consideren "excepcionalment actiu en transaccions i hipoteques".

Segons l'anàlisi de Pisos.com, el control de la inflació serà "clau" per l'evolució del sector immobiliari el 2023. "Els preus de l'habitatge han pujat de manera moderada al llarg del 2022, molt lluny dels nivells aconseguits per la inflació", indica l'empresa. Tal com ha indicat l'empresa, es treballa amb una forquilla per al 2023 que va des d'un retrocés de l'1% si la inflació triga a controlar-se i a un creixement màxim del 3% si l'escenari millora a partir de la primavera.

"Els mercats tradicionalment dinàmics romandran estables i llançaran repunts raonables, però a les zones amb menys tracció els ajustaments no es faran esperar", reconeix Font. En aquest cas, les comarques de Barcelona, Girona i Tarragona es consideren mercats dinàmics empesos per les baixes dades d'atur i l'interès dels inversors i els compradors estrangers.

Pel que fa a les hipoteques, Font vaticina gairebé 360.000 hipoteques concedides a tot l'Estat l'any que ve, un 17% menys que enguany. "Venim d'un any de record i aquests ajustaments no resten puixança al sector", destaca el portal. Pel que fa al lloguer, la situació dependrà, segons Pisos.com, de l'inici de l'aplicació en ferm de les noves lleis del sector i de l'evolució econòmica general. "El lloguer és un mercat molt reactiu: si s'arriba a la capacitat màxima de despesa de les famílies, la corba a la baixa no trigarà a visualitzar-se", apunta Font.