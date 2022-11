La regió central suma el 22% del total d’hectàrees dedicades a agricultura ecològica de Catalunya

Les comarques centrals disposen de 36.058 hectàrees de terreny dedicat a l’agricultura ecològica, el que suposa el 22,3% de les 161286 del conjunt de Catalunya, segons el darrer Cens Agrari 2020, elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que recull informació de la campanya agrícola compresa entre entre l'1 d'octubre del 2019 i el 30 de setembre del 2020. Els cens dona compte de 54.972 explotacions agràries i 1.092.215 hectàrees (ha) de superfície agrícola utilitzada (SAU), de les quals 800.833 hectàrees corresponen a terres llaurades i 291.383 hectàrees a pastures permanents. Les dades difoses fan referència a agricultura, ramaderia, característiques del cap d’explotació i producció estàndard i es desagreguen fins a nivell municipal.

En conjunt, les comarques centrals tenen un total de 367.417 hectàrees agrícoles, el que suposa el 21,3% del total català. D’aquestes, el 9,8% són d’agricultura ecològica, és a dir tant la superfície ja ajustada als principis de la producció ecològica com la que, encara que ja s’hi apliquen mètodes de cultiu ecològic, està pendent de la qualificació definitiva.

Quant a les explotacions, les comarques centrals en tenen censades 4.358, pràcticament el 8% de les 54.072 del total català. En el cas de la regió central, 632 explotacions estan destinades a la producció ecològica, 14,8% del total.

El municipi amb més explotacions del territori és Piera, amb 105, seguit de Cardona (104), Òdena (89) i Pinós i Manresa (81). Per nombre d’hectàrees, encapçala la llista territorial Montferrer i Castellbó (13.634), seguit de Lles de Cerdanya (11.471) i Bellver de Cerdanya (11.349). Després venen dos municipis del Solsonès: Navès (11.302) i Odèn (8.170). El primer municipi bagenc en nombre d’hectàrees és Sant Mateu de Bages, amb 6.498.

Per comarques, la de més explotacions ecològiques és la Cerdanya, amb 181 i 10.415 hectàrees, seguida de l’Anoia, amb 96 explotacions i 3.267 hectàrees.

El Segrià, la Noguera i el Pallars Sobirà són les comarques amb més hectàrees de SAU amb valors de 95.162, 73.595 i 54.464 respectivament. També són el Segrià amb 93.891 ha i la Noguera amb 69.415 ha les que tenen més superfície de terres llaurades, seguides per la comarca de la Segarra amb 46.084 ha. D'altra banda, les comarques amb més superfície de pastures permanents són el Pallars Sobirà amb 53.092 ha, el Ripollès amb 30.752 ha i Aran amb 29.946 ha.

Quant al bestiar, a les comarques centrals hi ha censades 993 explotacions de boví, que són les més nombroses, amb 113.596 caps. D'aquestes 993, un total de 185 estan dedicades a la ramaderia ecològica, el que suposa el 31,84% del total del país, amb 11.509 caps de bestiar, el 29,51% del conjunt català.

Al conjunt català, a les explotacions amb ramaderia a 30 de setembre del 2020, es van censar 8.192.796 caps de porcins, 676.097 caps de bovins, 42.544 milers de caps d'aviram, 488.771 caps d'ovins, 69.820 caps de cabrum, 138.400 caps de conilles mare i 13.380 caps d'equins.

El valor de l'anomenada "Producció Estàndard" (el valor monetari de la producció bruta al preu de sortida de l'explotació) va ser el 2020 al conjunt de la regió central de 569 milions d'euros, pràcticament l'11% del total català. Al Bages, va suposar prop de 150 milions d'euros, seguit del Berguedà (118 milions) i el Solsonès (103 milions). Les explotacions que aporten més al valor de la producció estàndard de l'activitat agrària al conjunt de Catalunya (5.221.870 milions d'euros) són les explotacions que tenen una orientació dominant de bestiar granívor (61,2%), de conreus llenyosos (12,9%) i de bestiar herbívor (12,1%). Les comarques que més aporten al valor de la producció estàndard són el Segrià (866.918 milions), la Noguera (557.734 milions) i Osona (412.811 milions).

Radiografia dels caps d'explotació

Segons el Cens Agrari, el 2020 hi havia al conjunt de la regió central un total de 4.294 persones responsables d’explotació, de les quals 910 eren dones, el que suposa el 21,2% del total. Aquest percentatge de dones al capdavant de les explotacions és gairebé tres punts inferior a la mitjana catalana (23,9%).

Per comarques, la de la professió més feminitzada era el Solsonès, amb el 24,71%, lleugerament per sobre de la mitjana nacional. La que menys, el Moianès, amb tan sols el 14,67%. Molt lluny, en qualsevol cas, del 34% de caps d’explotació dones del Baix Ebre o del 23,38% de la Ribera d’Ebre. De fet, el Moianès, és percentualment la comarca amb menys dones dirigint una explotació, només per sobre del Maresme (13,91%).

Per edats, el grup més nombrós a la regió central se situava entre els majors de 65 anys, amb 1.493 (el 35% del total), dels quals 374 (el 25%) eren dones. En aquest sentit, l’Anoia és la comarca més envellida, ja que pràcticament el 43% dels caps d’explotació tenen 65 anys o més. Només el 6,1% del total de responsables de les finques de la regió són menors de 35 anys.

L’edat mitjana dels caps és, a l’Alt Urgell, de 57,53 anys, de 60,74 a l’Anoia; de 59,98, al Bages; de 56,33, al Berguedà; de 55,81, a la Cerdanya; de 58,06, al Moianès; i de 56,92, al Solsonès. Totes les comarques del territori central es van situar per sota de la mitjana nacional, de 60,95 anys. La Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès van ser, de fet, de les comarques amb la mitjana d’edat més baixa, només per sota del Pallars Sobirà (53.40), l’Alta Ribagorça (54.15), el Ripollès (54.97) i l’Aran (55.16).

Per sexes, però, la llista canvia les primeres posicions quant a l’edat mitjana de les dones cap d’explotació, i l’encapçala el Barcelonès amb 52,38 anys. La mitjana nacional se situa, en aquest cas, en els 63,59 anys, mentre que l’edat mitjana dels homes és, en el conjunt català, de 60,12 anys, gairebé quatre menys que elles.

L’Anoia és la comarca de la regió central en què les caps d’explotació tenen una major edat mitjana, de 66,22 anys, set anys més que els caps d’explotació homes a la comarca. L’Anoia és l’únic territori de la regió central que se situa per sobre de la mitjana nacional quant a l’edat mitjana de les dones que són les responsables d’una explotació agrària.

Quant a la formació, dels 4.294 caps d’explotació, només 192 tenen una formació universitària o superior agrària. La major part, 2.253, tenen una formació exclusivament pràctica.