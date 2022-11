L’Ajuntament de Manresa, Pimec i Fundació Pimec organitzen la jornada «Com a empresa, com puc contribuir als ODS?», que tindrà lloc el proper 22 de novembre, de 9.30h a 11.30h, al Palau Firal de Manresa.

La jornada té per objectiu, dins del marc del full de ruta marcat per les Nacions Unides a través de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, donar resposta a com les micro, petites i mitjanes empreses poden implementar els ODS, i contribuir a l’assoliment d’un desenvolupament mundial sostenible. En la jornada es compartiran experiències empresarials sobre els ODS, i es donarà visibilitat a com enfortir les aliances en el marc de l’ODS 17, aliances per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Les inscripcions es poden fer mitjançant l’enllaç https://www.pimec.org/ ca/pimes-autonoms/agenda/ com-empresa-com-puc-contribuir-als-ods-1.