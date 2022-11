L’Escola Agrària de Manresa ha participat a la trobada estatal per a docents de formació professional de la xarxa Alimentacción, un projecte que treballa el dret a l’alimentació i el desenvolupament sostenible a les diferents etapes educatives i del qual formen part centres de tot l’estat. La de Manresa és l’única escola agrària catalana membre d’aquesta xarxa, que abraça diferents estudis en els quals intervé l’alimentació com els agraris, els d’hoteleria, dietètica i també els serveis a la comunitat. Durant la trobada, celebrada a Madrid, els docents van poder compartir experiències i conèixer els darrers projectes impulsats per la xarxa Alimentacción, entre els que destaca l’edició del Catàleg d’Empreses per a la Sobirania Alimentària, una publicació que pretén donar a conèixer a l’alumnat i al professorat de formació professional petites empreses i entitats sensibilitzades amb el dret a l’alimentació i les economies transformadores.