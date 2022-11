Els sectors que integren l'economia blava catalana van generar 25.170,7 milions d'euros de negoci el 2019, el 7,6% més que el 2018, segons ha informat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Les activitats vinculades a la mar també van generar un valor afegit brut (VAB) de 8.7304,9 milions d'euros, el 2,6% anual més, una ocupació directa de 209.278 treballadors, el2,4% més, i fins a 38.553 empreses. Amb tot, l'economia marítima va representar el5,4% del total de Catalunya el 2019, el 3,2% del valor afegit brut i el 5,8% del total l'ocupació. L'informe constata que els sectors que més contribueixen són el turisme i el transport marítim, la pesca, l'aqüicultura, les activitats portuàries i la construcció naval.

En aquesta edició de l’estudi s’ha inclòs per primera vegada el sector de la dessalinització, classificat per la Comissió Europea com a sector emergent, el qual va generar el 2019 un volum de negoci de 20,6 milions d'euros un valor afegit brut de 9,3 milions; amb ocupació directa de tan sols 40 persones.

Acompanya la publicació un altre informe que dimensiona per primera vegada el sector específic dels centres d’activitats marítimes (CAM), que representen el 2019 un volum de negoci de 89,3 milions d'euros, un valor afegit brut de 44,9 milions i donen feina a 1.557 treballadors.

Els tres indicadors mostren un creixement de l’activitat econòmica d’aquests centres en relació amb el 2018, seguit d’una important disminució el 2020 a causa de la crisi provocada per la covid-19.

Les dones representen un 31% del personal dels centres. En general, predominen els clients d’origen català, tot i que també s’hi troben molt representats els clients de la resta de l’Estat i de França.